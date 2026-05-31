Gustavo Petro, un mal perdedor: desconoció el preconteo y volvió a cuestionar el sistema electoral

El presidente Gustavo Petro se pronunció este 31 de mayo sobre los resultados de la primera vuelta presidencial y afirmó que no acepta las cifras del preconteo divulgadas por la Registraduría Nacional.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que únicamente reconocerá los resultados emitidos por las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, al tiempo que volvió a plantear cuestionamientos sobre el software utilizado en el proceso electoral.
Lea también: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio