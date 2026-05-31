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Andi y Fenalco piden respeto por las instituciones y los resultados electorales tras cuestionamientos de Petro

Los gremios empresariales expresaron su preocupación por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral y pidieron acompañamiento internacional para garantizar transparencia en la segunda vuelta presidencial.

  • El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que actúe como garante de la Constitución y respete los resultados del proceso electoral. Foto: Colprensa
    El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que actúe como garante de la Constitución y respete los resultados del proceso electoral. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reaccionaron a los resultados de la primera vuelta presidencial y manifestaron su preocupación por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral, luego de que el mandatario pusiera en duda la legitimidad del preconteo.

La alarma de los gremios económicos se encendió tras consolidarse el paso a la segunda vuelta de Abelardo de la Espriella (43,74%) e Iván Cepeda (40,90%). A través de un pronunciamiento oficial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la postura de Petro como una “alerta democrática máxima” y advirtió que los persistentes cuestionamientos del jefe de Estado minan la confianza ciudadana en las instituciones instituidas para garantizar la transparencia de los comicios.

“Alerta democrática máxima. El ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y al proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz”, afirmó Mac Master.

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Según el dirigente gremial, la democracia colombiana requiere garantías adicionales y debe considerar mecanismos extraordinarios que permitan preservar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta presidencial.

Empresarios solicitan acompañamiento internacional para la segunda vuelta

La Andi señaló que, ante los constantes cuestionamientos del Gobierno Nacional a las autoridades electorales, considera necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales especializados en observación, garantía y defensa de los procesos democráticos.

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El objetivo, según explicó el gremio, es contribuir a que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena confianza institucional.

“En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”, sostuvo Mac Master.

Y destacó además la importancia de proteger la institucionalidad democrática en un momento de alta polarización política y llamó a fortalecer las garantías para todos los sectores de la sociedad.

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En su comunicado, la Andi también resaltó la amplia participación ciudadana registrada durante la jornada electoral, en la que más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas para expresar su visión de país.

El gremio afirmó que la voluntad popular debe ser respetada por toda la sociedad y, especialmente, por quienes ocupan cargos públicos y tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad.

Asimismo, reiteró que la confianza en las autoridades electorales, el respeto por las instituciones y la preservación de las reglas democráticas constituyen elementos fundamentales para la estabilidad política y económica de Colombia.

“Cuando estos principios son objeto de ataques sistemáticos o de señalamientos que puedan debilitar la confianza ciudadana, resulta indispensable fortalecer las garantías para todos los actores de la sociedad”, indicó la asociación.

Bruce Mac Master pide a Petro respetar los resultados electorales

Mac Master también enfatizó que la democracia es uno de los activos más valiosos del país y que su protección requiere el compromiso de todos los sectores sociales, así como el respeto permanente por las instituciones.

En ese sentido, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que actúe como garante de la Constitución y respete los resultados del proceso electoral.

“El respeto por los resultados electorales es, ante todo, respeto por la decisión soberana de los ciudadanos y por los principios que sustentan nuestra democracia. Hacemos un llamado al presidente de la República a cumplir a cabalidad sus funciones, como el principal garante de la Constitución”, concluyó.

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Fenalco destacó la democracia y pidió unidad

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la jornada electoral como un triunfo de la democracia y aseguró que los resultados enviaron un mensaje claro sobre el deseo de los ciudadanos de un cambio de rumbo para el país.

Según el líder gremial, millones de colombianos demostraron su confianza en las instituciones y en el voto como herramienta para impulsar transformaciones sociales y económicas.

“Más allá de los resultados, la gran ganadora de esta jornada fue la democracia. Millones de colombianos demostraron que creen en las instituciones, en el voto como herramienta de transformación y en la posibilidad de construir un mejor país a través de la participación ciudadana”, afirmó.

Cabal señaló que el resultado electoral también representa un llamado a fortalecer las instituciones que garantizan las libertades, la separación de poderes y la estabilidad democrática del país.

Además, aseguró que la decisión de los electores refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo que genere más oportunidades, empleo, confianza e inversión.

“El mensaje para quien asuma la Presidencia de la República es claro: Colombia reclama unidad, crecimiento económico, seguridad jurídica y oportunidades para todos, sin distinciones ni exclusiones. Los ciudadanos esperan un liderazgo que convoque, que construya consensos, que respete las instituciones y que trabaje por el desarrollo económico y social de cada región del país”, manifestó.

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El presidente de Fenalco concluyó afirmando que la democracia salió fortalecida de la jornada electoral y que el país debe avanzar hacia una etapa de mayor prosperidad, competitividad y fortalecimiento institucional.

“Hoy ganamos todos y sobre todo ganó la democracia. Y con ella, la esperanza de millones de colombianos que anhelan un país más próspero, más competitivo, con instituciones sólidas y con mayores oportunidades para todos”, puntualizó Cabal.

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