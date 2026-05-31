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“Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

Desde el Hotel Tequendama, acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, el candidato reaccionó a su segundo puesto logrado en estas elecciones de primera vuelta.

  • Gustavo Petro tampoco aceptó los resultados. FOTO: CORTESÍA CAMPAÑA DE IVÁN CEPEDA.
    Gustavo Petro tampoco aceptó los resultados. FOTO: CORTESÍA CAMPAÑA DE IVÁN CEPEDA.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
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En la noche de este domingo, rodeado de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, y los principales dirigentes de su colectividad, el candidato Iván Cepeda desconoció los resultados de la primera vuelta presidencial y pronunció un discurso cargado de críticas y cuestionamientos contra Abelardo De la Espriella.

El abogado de 47 años se impuso en la jornada con 10.361.413 votos (43,74 %), frente a los 9.688.245 sufragios (40,90 %) obtenidos por el aspirante del Pacto Histórico de 63 años, diez de ellos trabajados en el Congreso.

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Tras el cierre de las urnas, a las 4:00 de la tarde, los seguidores de Iván Cepeda permanecían a la espera de la llegada de miembros de su campaña al salón donde seguían la jornada electoral.

En medio del ambiente de expectativa, una integrante del equipo de protocolo apareció por primera vez para intentar levantar el ánimo de los asistentes, que observaban en silencio unos resultados que no favorecían al candidato del Pacto.

Poco después, la encargada de la tarima tomó la palabra y reconoció que, aunque las cifras no eran las esperadas, había motivos para mantener el entusiasmo.

Según dijo, la votación superaba la obtenida por Gustavo Petro cuatro años atrás. “Vamos a alentar a nuestro candidato”, “esto es histórico” y “somos la primera fuerza política”, arengaba desde el atril mientras sonaba la música de la campaña.

Cepeda llegó hacia las 7:30 p. m. al Salón Rojo Británico del Hotel Tequendama y, rodeado por su esquema de seguridad, subió a la tarima en medio de cánticos y arengas de sus simpatizantes, que lo esperaban en el lugar. “No pasarán, no pasarán”, coreaban los asistentes mientras ondeaban banderas LGBTI en el recinto.

“Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, dijo el candidato y congresista en medio de aplausos y arengas, rechazando la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo.

Mientras pronunciaba esas primeras palabras, su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, mantenía en alto el puño izquierdo en señal de respaldo.

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A su lado, sobre la tarima, lo acompañaban figuras de su movimiento como María José Pizarro, María Fernanda Carrascal y Camilo Romero, así como los excandidatos Carlos Caicedo, hoy investigado por acoso sexual y corrupción, y Luis Gilberto Murillo.

“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la república acaba de pronunciarse, hay un desfase que queremos verificar de 885.000 personas o cédulas en el censo electoral. Estamos también verificando algunas mesas con votaciones atípicas”, afirmó Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico hacía referencia a un trino que el mandatario Gustavo Petro publicó sobre las 7:10 de la noche en su cuenta de X, donde desconocía los resultados de la primera vuelta en Colombia este 31 de mayo, cuestionando, como de costumbre, el sistema electoral colombiano.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, dijo Petro sin presentar ninguna prueba.

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El jefe de Estado, cuyas críticas a la Registraduría ya las había adelantado en la instalación de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar a las 8:00 a.m., dijo que hoy “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados”.

Agregó: “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Fue entonces cuando Iván Cepeda, junto con su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, quien igualmente desconoció los resultados, manifestó ante sus simpatizantes en el Hotel Tequendama la inconformidad de la campaña con el resultado de la primera vuelta.

Mientras desconocía los resultados, el candidato Iván Cepeda encendió el ambiente del lugar al hacer un llamado a los jóvenes de su movimiento para que mantener su apoyo al proyecto político iniciado por Gustavo Petro en 2022.

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”Llamo a la juventud, a las y los jóvenes que han sido vitales, indispensables en la transformación de nuestra sociedad. Hoy a ustedes me dirijo, de ustedes depende el futuro de nuestra nación. Vengan aquí, vamos a trabajar, refuercen la muy importante coalición juvenil que ya tenemos de este lado. Porque ustedes definirán la elección de segunda vuelta”, afirmó Cepeda.

Antes de que el candidato hablara, su fórmula Aída Quilcué esto afirmó al desconocer los resultados: “Quiero decirles también que nuestras ancestralidades aún no aceptamos esos resultados del día de hoy. Tenemos que revisar, pero hoy lo profundizará con mucho más fuerza Iván Cepeda. Así es de que animémonos, vamos a seguir caminando”.

Este episodio de Iván Cepeda desconociendo los resultados, con el preámbulo del propio presidente Petro en X, recuerda otros casos en América Latina donde los candidatos no aceptaron los resultados en elecciones.

En video: Los totes de la primera vuelta presidencial

Andrés Manuel López Obrador, en el 2006 en México, hizo lo propio tras perder las elecciones presidenciales frente al conservador Felipe Calderón por un estrecho margen de 0.56%, denunció un fraude electoral masivo.

Otro caso similar, entre varios, tuvo lugar en 2017 en Honduras cuando logró la reelección el conservador Juan Orlando Hernández y desde la campaña Alianza de Oposición, una coalición de centro-izquierda, liderada por Manuel Zelaya, denunciaron una supuesta caída del sistema del tribunal electoral.

Cepeda arremetió contra De la Espriella

Después de no reconocer la derrota en primera vuelta, el candidato del Pacto arreció contra el abogado De la Espriella y lo calificó de “fascista” y “misógino”.

“¿Quién es el señor De la Espriella? Breve biografía. Datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes”, afirmó Iván Cepeda en medio de vítores y cánticos de sus seguidores presentes en el auditorio.

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Pero lejos de parar, el congresista arreció su discurso contra el abogado ganador de la primera vuelta que conquistó departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, entre otros.

Por su parte, Cepeda conquistó Amazonas, Atlántico, Bogotá, Cauca, Cesar, Chocó, Valle, Vichada, entre otras regiones.

“El señor De la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso, que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto, porque cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo”, expresó Cepeda.

Además, dijo que en un eventual gobierno de De la Espriella, “los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, serán pulverizados”.

Agregó que el candidato ganador de la primera vuelta representa “volver al pasado” al mencionar los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para cerrar su discurso, Cepeda hizo un llamado a que otros sectores políticos se sumaran a su proyecto, saludando especialmente a los dirigentes de la Alianza Verde, En Marcha y el Partido Liberal, “así como a todos aquellos que han acompañado y contribuido a la construcción de este proceso”.

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