“Ganó la democracia”: procurador Eljach dio balance positivo de la jornada electoral y descartó fraude

Luego de los comicios de primera vuelta, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que Colombia vivió una jornada electoral ejemplar y afirmó que el país logró superar los temores sobre posibles irregularidades en el proceso. Esto, pese a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de resultados “irregulares”. En una declaración al cierre de los comicios, Eljach felicitó a los ciudadanos por su participación y destacó las condiciones en las que se desarrolló la jornada. “Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al tiempo que envió un mensaje de confianza sobre la institucionalidad del país. “Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que anotaron las urnas”, señaló. Eljach, además, agradeció el trabajo de las distintas entidades que participaron en el proceso electoral, entre ellas la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los servidores del Ministerio Público.

“Agradezco a la Contraloría General de la República y al Contralor, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Registrador y a los servidores de todo nivel del Ministerio Público por su infinita contribución a la paz electoral que nos ha permitido obtener este triunfo democrático”, dijo.

Disipó desconfianza de fraude

Un cuestionamiento que ha tomado fuerza tras la desconfianza que se ha sembrado desde la Presidencia sobre un supuesto “fraude” electoral se aclaró tras las declaraciones del procurador. “Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral. Derrotamos la abstención en las legislativas y en esta primera vuelta presidencial”, afirmó. El procurador también destacó que la jornada transcurrió sin hechos graves de violencia que comprometieran el desarrollo de las votaciones. “No hubo un solo acto de violencia que pudiera poner en riesgo extremo el proceso electoral”, destacó.

¿Qué viene ahora?

De cara a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, Eljach anunció que la vigilancia institucional continuará y lanzó una advertencia a los servidores públicos. “A todos los servidores públicos les recomiendo, los estamos observando, les exijo imparcialidad total frente al debate electoral. Todos debemos ser neutrales”, manifestó. Además, advirtió que la Procuraduría será estricta frente a cualquier participación indebida en política por parte de funcionarios públicos. “Vamos a ser implacables en exigirles que se abstengan de intervenir indebidamente en política”, remató. Sus palabras llaman la atención porque apenas unos días atrás había generado cuestionamientos al referirse a las publicaciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, que sectores críticos consideran una presunta participación en política. Según explicó entonces el procurador, el criterio central para determinar una eventual falta disciplinaria es establecer si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura pública. “Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada de los funcionarios públicos y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, expresó.