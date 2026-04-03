Las impresionantes fotografías que han tomado los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

Este viernes, la Nasa compartió las primeras imágenes tomadas por los astronautas que hacen parte de Artemis II, la misión que llevará a un grupo de cuatro astronautas a sobrevolar la Luna.
Las dos fotografías publicadas fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman, con la cámara de una tablet. En ambas se puede observar la Tierra, pero desde distintos ángulos y enfoques.
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En la primera de ellas se puede observar la Tierra completa como un punto azul en medio de la inmensidad del universo. Para muchos, esta fotografía ha sido un recordatorio de lo pequeño que es nuestro mundo y de la grandeza en la que está contenido.
Por su parte, el centro de control de la misión de la Nasa en el Centro Espacial Johnson, en Houston, la ha definido como un recordatorio de que seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más.