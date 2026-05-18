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Clemencia Vargas, hija de Vargas Lleras, anuncio apoyo e invitó a votar por Abelardo

El candidato presidencial registra el segundo lugar en las encuestas de intención de voto para la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

  • El exvicepresidente Germán Vargas Lleras (q.e.p.d) y su hija, Clemencia Vargas Umaña. FOTO COLPRENSA
    El exvicepresidente Germán Vargas Lleras (q.e.p.d) y su hija, Clemencia Vargas Umaña. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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Colprensa
hace 51 minutos
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La hija del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Clemencia Vargas, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que invitó a votar por Abelardo de la Espriella en las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo 31 de mayo. La empresaria acompañó su invitación con una gráfica de la encuesta de AtlasIntel en la que el abogado sale posicionado en segundo lugar en intención de voto.

“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, escribió Vargas en la historia compartida en sus redes. El mensaje lo cerró con la frase: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.

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La publicación incluyó la más reciente medición de AtlasIntel para la revista Semana, en la que Abelardo de la Espriella aparece con una intención de voto del 32,9 %, frente al 16,7 % de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a pocos puntos del 37,6 % que registró el petrista Iván Cepeda.

La gráfica difundida por la mujer mostró la evolución de la intención de voto de De la Espriella desde el pasado 12 de marzo, cuando marcaba un 26,8 %; el 9 de abril llegó al 27,2 %; el 29 de abril al 29,4 %; el 15 de mayo alcanzó el 31,5 %; y en la medición más reciente se ubicó en 32,9 %.

Antes de esta publicación, Clemencia Vargas se pronunció en varias entrevistas radiales sobre la coyuntura electoral y el legado político de su padre, quien no llegó a la Presidencia de la República pese a haber sido aspirante en las contiendas de 2010 y de 2018.

“Él fue el primero que salió a decir que Colombia necesitaba un gran proyecto de unidad. Yo creo que si hoy quisiéramos honrar algún legado de Germán Vargas Lleras, sería que por ningún motivo les entregáramos a este país a Cepeda y sus secuaces. Ese es el gran legado que los colombianos le podemos hacer a mi papá”, dijo en Blu Radio.

En diálogo con La FM, agregó que “la mejor memoria que le pudiéramos dar a mi papá, ya que no le dimos la oportunidad de ser presidente, es que le hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones”.

La empresaria reiteró que el mejor homenaje a su padre es que “Colombia entera salga a votar en unidad” y sostuvo que “por ningún motivo, como dice él, podemos dejar a este país en manos de Cepeda y sus secuaces. Acá tenemos que recuperar el país por mi hijo Agustín y por los más de 50 millones de colombianos”.

El exvicepresidente, exministro, excongresista y exconcejal Germán Vargas Lleras falleció el pasado 8 de mayo luego de luchar por más de 10 años contra un tumor cerebral (meningioma), que se trató en Colombia y en Estados Unidos.

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