Afán de Petro por reunir criminales en “caguanes” en plenas elecciones: ¿qué hay detrás?

La orden de acelerar la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes, a tres meses de terminar su mandato y en plena campaña electoral, despertó cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del presidente Gustavo Petro, pues pretende concentrar a unos delincuentes sin tener el marco legal para desmovilizarlos.
La controversia se desató luego de una reunión el pasado 13 de mayo, en la que participaron el jefe de Estado; el comisionado de Paz, Otty Patiño; y los principales coordinadores de las mesas de “paz total” que siguen activas: Armando Novoa, Isabel Zuleta, Carlos Erazo, Mauricio Silva, Gloria Quiceno, Álvaro Jiménez, Fabio Cardozo, Camilo Pineda y Alexánder Castillo.
En la cita, realizada en Bogotá, hicieron un balance de los procesos y sus dificultades, tras lo cual Petro emitió una orden: “Avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT (de siete pactadas hasta ahora), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados”, tal cual quedó consignado en el comunicado posterior a ese encuentro.
Le puede interesar: Detrás de escudos y hasta con 40 escoltas: así blindan las campañas de Abelardo, Paloma y Cepeda.
La zona que se implementará primero es la que concentrará a 100 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia de la Segunda Marquetalia que se forjó en noviembre de 2024. Su líder es José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”).
Con el modelo de las ETCR
El jefe negociador del Gobierno con ese grupo, Armando Novoa, contó que a finales de mayo debe comenzar la concentración de los combatientes en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo. Ese pueblo, fronterizo con Ecuador, tiene cerca de 35.000 habitantes que en su mayoría viven de la agricultura, los derivados de la industria petrolera y el comercio binacional a pequeña escala.
“Las obras para permitir el ingreso de los 100 primeros miembros del grupo se están adelantando. Vamos a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016”, dijo Novoa.