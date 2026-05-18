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Bus se habría quedado sin frenos y causó accidente que dejó 17 heridos

La colisión afectó a tres automóviles que estaban en una vía en bajada. Cuatro de los heridos son menores de edad.

  • El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este 18 de mayo en el municipio de El Santuario, ubicado en el Oriente antioqueño. El hecho dejó un saldo de 17 personas heridas, entre las que se encontraban cuatro menores de edad, luego de que una buseta de servicio público se viera involucrada en un siniestro en el sector conocido como Alto de Pepito.

Según el reporte preliminar de las autoridades locales, el vehículo afiliado a la empresa Cotraelsa habría presentado una falla mecánica relacionada con los frenos. Esa situación habría desencadenado el accidente sobre las 4:40 p. m., según informó el medio local Entre Ceja y Ceja.

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La emergencia generó momentos de tensión entre los habitantes del sector y conductores que se encontraban en la zona. Parte de los lesionados viajaban dentro de la buseta: algunos, incluso, salieron por las ventanas tras el choque. Entre tanto, otras personas resultaron afectadas cuando transitaban por la calle en el momento del impacto.

El accidente también ocasionó daños materiales en al menos cuatro vehículos que estaban estacionados o se movilizaban por ese corredor, lo que incrementó la magnitud de la emergencia —que quedó captada en cámaras de seguridad del sector— atendida por los organismos de socorro.

Todos los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario, donde recibieron atención médica de urgencia. Sin embargo, debido a la complejidad de algunas lesiones, dos pacientes debieron ser trasladados a hospitales de Rionegro (cercano a Medellín).

Tras conocerse el accidente, al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y personal de varias dependencias de la Alcaldía Municipal.

Funcionarios de las secretarías de Tránsito, Gobierno y Planeación también participaron en las labores de acompañamiento y apoyo a las familias afectadas, además de coordinar las acciones necesarias para controlar la situación en la zona del siniestro.

El alcalde de El Santuario, Martín Duque Gallo, aseguró que desde los primeros minutos posteriores al accidente se dispuso de toda la capacidad institucional del municipio para atender a las víctimas y respaldar a la comunidad impactada por lo ocurrido.

El mandatario señaló que sostuvo comunicación con líderes comunitarios de la zona para coordinar la atención a los afectados y brindar apoyo a quienes resultaron perjudicados por el hecho registrado este lunes festivo. Y mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión las causas del accidente, la Administración Municipal reiteró el llamado a la prudencia en las vías y expresó su solidaridad con las personas lesionadas y sus familias.

Para más noticias sobre Medellín, Valle de Aburrá y otros municipios, visite la sección Antioquia de EL COLOMBIANO.

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