Bus se habría quedado sin frenos y causó accidente que dejó 17 heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este 18 de mayo en el municipio de El Santuario, ubicado en el Oriente antioqueño. El hecho dejó un saldo de 17 personas heridas, entre las que se encontraban cuatro menores de edad, luego de que una buseta de servicio público se viera involucrada en un siniestro en el sector conocido como Alto de Pepito. Según el reporte preliminar de las autoridades locales, el vehículo afiliado a la empresa Cotraelsa habría presentado una falla mecánica relacionada con los frenos. Esa situación habría desencadenado el accidente sobre las 4:40 p. m., según informó el medio local Entre Ceja y Ceja. Le puede interesar: Homicidios de dos jóvenes en ocho horas en El Ajizal, Itagüí, agrava crisis de seguridad ¿qué está pasando? La emergencia generó momentos de tensión entre los habitantes del sector y conductores que se encontraban en la zona. Parte de los lesionados viajaban dentro de la buseta: algunos, incluso, salieron por las ventanas tras el choque. Entre tanto, otras personas resultaron afectadas cuando transitaban por la calle en el momento del impacto.

El accidente también ocasionó daños materiales en al menos cuatro vehículos que estaban estacionados o se movilizaban por ese corredor, lo que incrementó la magnitud de la emergencia —que quedó captada en cámaras de seguridad del sector— atendida por los organismos de socorro.

Todos los heridos fueron llevados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de El Santuario, donde recibieron atención médica de urgencia. Sin embargo, debido a la complejidad de algunas lesiones, dos pacientes debieron ser trasladados a hospitales de Rionegro (cercano a Medellín).

Tras conocerse el accidente, al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y personal de varias dependencias de la Alcaldía Municipal. Funcionarios de las secretarías de Tránsito, Gobierno y Planeación también participaron en las labores de acompañamiento y apoyo a las familias afectadas, además de coordinar las acciones necesarias para controlar la situación en la zona del siniestro.