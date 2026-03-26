Adicción a redes sociales: cómo saber si su hijo tiene problemas y qué hacer al respecto

El caso de la joven que ganó una demanda histórica a Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus plataformas no es una historia excepcional. En muchos sentidos, es una historia reconocible para todos nosotros.
La chica comenzó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los nueve, y nada ni nadie se lo impidió. Para cuando cumplió diez, ya se autolesionaba por un cuadro depresivo. El fallo que un jurado de Los Ángeles emitió a su favor hace que muchos se pregunten qué señales ignoraron los adultos a su alrededor y qué podrían haber hecho distinto.
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