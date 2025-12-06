De Rappi a Mystic Foods: así Caloncho Correa trasformó el emprendimiento con propósito

Emprendedor, gestor cultural y creador incansable, Caloncho Correa ha recorrido un camino poco convencional que va desde los bares universitarios y la movida cultural alternativa de Medellín, hasta el lanzamiento de Rappi en América Latina. Su trayectoria combina creatividad, intuición y una capacidad singular para conectar con personas y equipos.
Tras casi cinco años en el ecosistema tecnológico, regresó al mundo de los restaurantes para fundar Mystic Foods, un grupo gastronómico que consolida su visión de negocio sostenible, escalable y profundamente humano. En esta conversación, repasa sus inicios, sus aprendizajes y las claves que han marcado sus emprendimientos.
¿Por qué le dicen Caloncho?
“Me llamo Carlos, pero mi mamá me puso ‘Caloncho’ porque también tengo un papá que se llama Carlos y en la casa había confusión. Ese nombre me quedó y me gusta; siento que describe parte de mi personalidad”.
Hablemos de Mystic Foods, una de sus empresas actuales. ¿Cómo empezó ese camino?
“Hasta los 40 años estuve en una etapa de exploración. Cumplo 40 este año y después de tantos emprendimientos empecé a proyectarme a largo plazo. Mystic Foods es el lugar donde encontré ese espacio, con unos socios con los que disfruto trabajar. La restauración es muy intensiva en personas y me gusta ese tipo de negocio: empleabilidad, cultura, equipos. Después de muchos años en tecnología, este emprendimiento me aterrizó”.
