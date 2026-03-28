Construcción modular: eficiencia y sostenibilidad con precisión matemática

Construir va más allá de apilar materiales en obra. A medida que el mundo avanza hacia la fabricación off-site (fuera del sitio), la construcción modular propone una lógica distinta: estandarizar una medida base y replicarla en todos los componentes de una edificación para lograr una precisión milimétrica. Lea también: Urbanización inteligente: cómo se está planificando la ciudad hoy Al consolidarse como sistema, este modelo tiene el potencial no solo de disminuir residuos y tiempos sino también precios de vivienda y ofrecer soluciones de bajo costo para proyectos VIS o VIP, que buscan rapidez y eficiencia sin sacrificar calidad. En Colombia, este tipo de construcción es cada vez más utilizada, aunque aún persisten barreras normativas y culturales para el escalamiento del modelo. El desafío es industrializar el proceso sin comprometer la seguridad estructural.

Un patrón matemático eficiente

La construcción modular es una coreografía basada en una medida base o módulo repetible. Imagine un patrón de 15 centímetros (cm). Si las baldosas miden 30 cm y las columnas 3 metros, todo encaja sin necesidad de cortes, desperdicios o ajustes en obra. No hay nada que sobre o falte porque todo está perfectamente calculado. Esta precisión matemática permite integrar modelos prefabricados y metodologías como la BIM (modelado digital para anticipar errores) y la construcción Lean (sistema para eliminar desperdicios y optimizar flujos). Alejandro Restrepo, director de Proyectos Estratégicos de Urbanismo y Arquitectura de Medellín, explica que se trata de “armonizar las dimensiones de todos los elementos para que tengan una correspondencia proporcional, evitando reprocesos”. Así, el arquitecto deja de ser un dibujante de espacios para convertirse en un diseñador de metodología: “el gran desafío es articular nuestras ideas con los materiales existentes, conociendo sus proporciones y las posibilidades logísticas. De esta manera, tenemos esa coordinación modular desde la fase de diseño”.

Lo que dice la norma

Juan Manuel González, abogado y socio de la firma de derecho urbanístico PGP, explica que no existen reglas específicas para la construcción modular, lo que genera un vacío jurídico. Por un lado, una circular de 2019 exonera de licencias a estructuras livianas o no permanentes, características de la construcción off-site, sin embargo González advierte que se ha abusado de esta norma para legalizar obras permanentes. En cuanto a las permanentes, la discusión es si la Ley 400 de 1997 y la norma NSR-10 son suficientes. “Nuestro criterio es: si un ingeniero estructural adapta el sistema modular a las reglas de sismorresistencia el curador debe otorgar la licencia”, afirma González, pero hay quienes consideran necesario el concepto de la Comisión de Sismorresistencia para cada sistema, lo que, según el abogado, haría inviable la innovación masiva. Si bien la normativa camina más lento que la ciencia por temas de legislación, también se debe tener en cuenta que Colombia es un país de alto riesgo sísmico, donde la norma debe ser flexible, pero segura. Más allá de las leyes, la constructora Argos identifica retos en la transición a la modularidad. Aunque las gerencias la aprueban, los líderes en obra se resisten, además, como señala, Alexander Pedraza, gerente de Soluciones Modulares de la empresa, “existe un dilema entre lo perfecto y lo práctico”; la construcción modular es milimétrica, la tradicional no tanto. Si no se planea esa integración desde el diseño, surgen colisiones técnicas que frenan la adopción del sistema.

Material off-site. FOTO: CORTESÍA ARGOS.

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