La empresa de papel en Bogotá de colombiano capturado en EE. UU. por lavado de activos

Las autoridades federales de Estados Unidos capturaron al colombiano Andrelio Castano Rojas, de 54 años, señalado de integrar una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico que habría movilizado 2 millones de dólares a través de empresas de equipos electrónicos y operaciones comerciales entre el sur de Florida y Colombia. El caso fue revelado por el periódico y canal de noticias Local 10 News, medio con sede en Florida que obtuvo acceso a los registros judiciales federales. Según la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Este de Virginia, Castaño Rojas habría trabajado junto a otras personas de una estructura descrita por los fiscales como una “Organización de Narcotráfico y Lavado de Dinero”. Lea también: Así terminó enredado un caballista de criadero en Rionegro con red de señalado narco colombiano capturado en Dubái De acuerdo con las autoridades, la red se dedicaría a mover y ocultar “ganancias provenientes de la venta de drogas ilegales, incluida cocaína, mediante una compleja operación financiera que habría funcionado entre 2018 y 2025”. La investigación sostiene que agentes encubiertos de la Drug Enforcement Administration (DEA) lograron infiltrarse en la organización haciéndose pasar por lavadores de dinero. Según el expediente judicial citado por Local 10 News, la estructura aceptaba lo que los investigadores llaman “contratos de dinero”, es decir, acuerdos para recibir efectivo derivado del narcotráfico, depositarlo en cuentas bancarias y luego transferirlo electrónicamente a compañías aparentemente legítimas para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las operaciones investigadas tendrían conexiones con varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Sunrise, Doral, Fort Lauderdale y Palmetto Bay, en Florida, además de Boston, San Antonio, Anaheim y Richmond. Lea también: Al interior de la DNI aclaran que Nueva Junta del Narcotráfico es más un “modelo de negocios criminales” y no lo que dice Petro Las autoridades aseguran que el dinero era entregado por mensajeros y posteriormente ingresado al sistema financiero a través de empresas relacionadas con tecnología y comercio internacional. Uno de los puntos clave de la acusación es el supuesto uso de compañías de electrónicos como fachada para el lavado de activos. Los fiscales afirman que Castaño Rojas era propietario de dos empresas registradas en una residencia de Palmetto Bay: Administración y Servicios G Asociados SAS LLC y Acron Technology LLC. Ambas aparecían registradas como negocios dedicados a la importación y exportación de piezas de computadoras. Le puede interesar: Dubai, el lujoso edén para quienes trafican la cocaína colombiana

Exclusivo: La empresa que representa en Bogotá

Mientras en Estados Unidos el ciudadano colombiano Andrelio Castano Rojas enfrenta cargos federales por presunto lavado de dinero, en Bogotá aparecen registros empresariales que muestran su vínculo directo con la sociedad Administración y Servicios G Asociados S.A.S., una compañía inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá y mencionada por fiscales estadounidenses dentro de la investigación que lo tiene detenido en Florida. Documentos oficiales de renovación de matrícula mercantil, conocidos por EL COLOMBIANO, muestran que, al menos desde 2018, Castaño figura como representante legal de dicha empresa. Lea aquí: Exclusivo | Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice? Los formularios, obtenidos por EL COLOMBIANO y radicados ante el Registro Único Empresarial y Social (RUES), contienen información financiera, actividad económica, datos de contacto y declaraciones firmadas bajo gravedad de juramento por el propio empresario colombiano. La sociedad tiene domicilio registrado en la carrera 15 No. 76-53, oficina 403, en el sector de El Lago, en Bogotá. Según los documentos revisados, la empresa reportó actividades relacionadas con el comercio de materias primas agrarias, servicios administrativos y actividades de apoyo empresarial. Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención es la evolución financiera irregular de la compañía durante los últimos años. Lea también: Escuela criminal de las disidencias de Farc está detrás de escalada terrorista en Cauca y Valle Los registros muestran que entre 2018 y 2020, por ejemplo, la empresa reportó activos cercanos a 15 millones de pesos, cifra que aumentó a 18 millones entre 2021 y 2022. No obstante, para 2024 el patrimonio declarado ascendió abruptamente a 50 millones de pesos, pese a que la sociedad aseguró no haber registrado ingresos operativos, costos ni gastos durante varios años consecutivos. La información financiera entregada a la Cámara de Comercio refleja que la empresa solo reportó actividad económica significativa en 2020 y 2021. En 2020 declaró ingresos ordinarios por 35 millones de pesos y otros ingresos por 15 millones, con utilidades netas cercanas a 5,5 millones de pesos. En 2021 reportó ingresos ordinarios por 27,5 millones y otros ingresos por 18 millones, aunque la utilidad descendió a aproximadamente 2,6 millones. Le puede interesar: Alcalde de Medellín hizo que J Álvarez se quitara una camiseta de Pablo Escobar Sin embargo, en los formularios correspondientes a 2018, 2019, 2022, 2023 y 2024 la empresa declaró cero ingresos, cero gastos y cero actividad operacional. Otro aspecto llamativo de los registros es el reducido tamaño operativo de la compañía. Durante la mayor parte de los años analizados, la sociedad reportó no tener empleados. Solo en 2020 informó un trabajador y en 2021 alcanzó un máximo de dos empleados. Para 2024 volvió a aparecer oficialmente sin personal contratado. Lea también: “No es una glorificación”: Juan Pablo Escobar defendió de las críticas a su nueva serie Los formularios también muestran cambios en la composición del capital social. En 2021 la empresa reportó una participación femenina del 50 % y la presencia de una mujer en cargos directivos. En el más reciente reporte, correspondiente a 2024, la sociedad declaró que el 100 % del capital social pertenecía a mujeres. La relevancia de esta compañía aumentó luego de que fiscales federales en Estados Unidos incluyeran a Administracion Y Servicios G Asociados SAS LLC, como está registrada en Estados Unidos esa empresa, dentro del expediente judicial contra Castaño Rojas.

La otra empresa en Doral, Estados Unidos