Cesantías para comprar vivienda en Colombia: cómo usarlas estratégicamente en 2026

Hay un recurso que miles de trabajadores ya tienen acumulado y que, en muchos casos, no están usando estratégicamente: las cesantías.
Las cifras más recientes de Asofondos muestran que este ahorro obligatorio juega un papel relevante en las decisiones financieras de los trabajadores. En 2025, los afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia retiraron $11,7 billones en cesantías, un 9,4% más que en 2024.
Aunque el recurso de las cesantías fue creado como un respaldo para los trabajadores en caso de quedar sin empleo, con el fin de cubrir gastos básicos mientras lograban reubicarse laboralmente, con el paso del tiempo, su uso se amplió y hoy también tienen un rol clave en la educación y, especialmente, en la compra y mejora de vivienda.
Según el balance de Asofondos, en 2025 el principal destino de las cesantías fue la terminación de contrato, con retiros por $4,1 billones, equivalentes al 35,6% del total, lo que representó un crecimiento del 7,5% frente a 2024. Pero el dato más relevante está en vivienda, debido a que $3,3 billones se destinaron a mejora o liberación de deuda de vivienda y $2,9 billones se usaron para compra de vivienda, lo que en conjunto representa cerca del 54% de los retiros totales de los cuatro fondos privados.