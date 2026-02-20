El Mamm anuncia nuevos cursos y talleres sobre arte, cine y ciencia para 2026

Dice un reconocido refrán español –del que se desconoce autoría– que todos los días se aprende algo nuevo. Y esa premisa la promueve el Museo de Arte Moderno de Medellín, que acaba de lanzar su propuesta 2026 para cursos y talleres que abarcan variados temas de arte, cine y hasta ciencia.

La oferta es tan variada como enriquecida. Este año podrá aprender de la obra de la maestra Beatriz González, la experimentación botánica y el cine, el análisis del conflicto armado y hasta planes artísticos como un curso de dibujo colectivo apto para introvertidos.

Le puede interesar: Medellín será la sede del ‘Alternativa Film Festival’ de cine internacional

La idea del Mamm es que tanto niños y niñas como jóvenes y adultos interesados quieran explorar nuevas formas de aprender y relacionarse con el arte, sin necesidad de contar con conocimientos previos. “A través de estas experiencias, el Museo busca fomentar la creatividad, el diálogo interdisciplinar y la reflexión sobre los desafíos contemporáneos desde múltiples lenguajes artísticos”, detallaron en un comunicado de prensa.

Estos cursos serán orientados por artistas, investigadoras, educadores, divulgadoras científicas y críticos de cine y comenzarán desde marzo de este año. Las inscripciones están abiertas en elmamm.org con un descuento para Amigos Mamm.