El Mamm anuncia nuevos cursos y talleres sobre arte, cine y ciencia para 2026

El Museo de Arte Moderno de Medellín trae para este 2026 ocho nuevos espacios en su programación de cursos y talleres. La idea es aprender de la mano de destacados artistas, críticos y académicos.

  • El Museo de Arte Moderno de Medellín preparó para este año ocho espacios de aprendizaje. que abarcan una amplia oferta artística y académica. FOTO: CORTESÍA MAMM
Claudia Arango Holguín
Tendencias

hace 1 hora
Dice un reconocido refrán español –del que se desconoce autoría– que todos los días se aprende algo nuevo. Y esa premisa la promueve el Museo de Arte Moderno de Medellín, que acaba de lanzar su propuesta 2026 para cursos y talleres que abarcan variados temas de arte, cine y hasta ciencia.

La oferta es tan variada como enriquecida. Este año podrá aprender de la obra de la maestra Beatriz González, la experimentación botánica y el cine, el análisis del conflicto armado y hasta planes artísticos como un curso de dibujo colectivo apto para introvertidos.

Le puede interesar: Medellín será la sede del ‘Alternativa Film Festival’ de cine internacional

La idea del Mamm es que tanto niños y niñas como jóvenes y adultos interesados quieran explorar nuevas formas de aprender y relacionarse con el arte, sin necesidad de contar con conocimientos previos. “A través de estas experiencias, el Museo busca fomentar la creatividad, el diálogo interdisciplinar y la reflexión sobre los desafíos contemporáneos desde múltiples lenguajes artísticos”, detallaron en un comunicado de prensa.

Estos cursos serán orientados por artistas, investigadoras, educadores, divulgadoras científicas y críticos de cine y comenzarán desde marzo de este año. Las inscripciones están abiertas en elmamm.org con un descuento para Amigos Mamm.

Esta es la programación de los cursos que se realizarán entre marzo y mayo de este año.

1. Taller: ¿Dónde empieza una línea? Dibujo expandido para infancias curiosas con Mediadores del Mamm.

Sábados 14, 21 y 28 de marzo de 2026, 9:30 a.m. a 12:00 m. (Valor $260.000, incluye materiales).

2. Taller: Arte y ciencia para personas eco-ansiosas, con Cristina Romero. Sábados 14, 21 y 28 de marzo, 9:30 a.m. a 12:00 m. (Valor $300.000, incluye materiales).

3. Taller: Nombrar el vacío. De la contemplación a la escritura, con Lucas Vargas. Miércoles 18 y 25 de marzo, 8 y 15 de abril, 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (Valor $340.000).

4.Curso: ¿Pop de provincia? Estrategias de la imagen y la investigación en

Beatriz González, con Natalia Gutiérrez. Jueves 19 y viernes 20 de marzo, 5:00 p.m. a 8:00 p.m. (Valor $270.000).

5. Curso: Con lágrimas no se curan heridas. Arte, memoria y conflicto en

Colombia, con Natalia Calao. Martes 5, 12, 19 y 26 de mayo, 10:00 a.m. a 12:00 m. ($304.000).

6. Curso: Artivismos: incomodar y re-imaginar lo común, con Yohana Parra. Jueves 7, 14, 21 y 28 de mayo, 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (Valor $304.000).

7. Taller: Dibujo colectivo apto para introvertidos. Sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo, 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (Valor: $320.000)

8. Curso: Maneras de ver: apreciación de cine para ojos desprevenidos, con Oswaldo Osorio, Wilson Montoya y Adriana Mora. Sábados 23 y 30 de mayo, 6 y 13 de junio, 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (Valor: $420.000)

