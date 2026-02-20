x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En España cayó “Diego Optra”, el jefe de la banda que negocia la paz de Buenaventura con el Gobierno

En Colombia, el líder de “los Shottas” tiene un expediente activo por concierto para delinquir y desaparición forzada.

  • Diego Fernando Bustamante Segura (“Diego Optra”) fue capturado en la ciudad española de Getafe. FOTO: CORTESÍA POLICÍA.
    Diego Fernando Bustamante Segura (“Diego Optra”) fue capturado en la ciudad española de Getafe. FOTO: CORTESÍA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Uno de los peces gordos más reconocidos del Pacífico colombiano fue capturado en España, donde al parecer estaba coordinando operaciones de narcotráfico, al tiempo que su banda continuaba en acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.

Se trata de Diego Fernando Bustamante Segura (“Diego Optra”), jefe de la organización criminal “los Shottas”, de Buenaventura (Valle del Cauca).

La Policía de España informó que la detención se produjo en la mañana de este viernes en la ciudad de Getafe, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol.

En su boletín del caso, la Institución lo describió como “un peligroso fugitivo con numerosos antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal y narcotráfico”.

“Diecisiete años de crímenes, narcotráfico, extorsiones y desapariciones forzadas terminan hoy con la captura del principal cabecilla de ‘los ‘Shottas’”, celebró el director de la Policía de Colombia, general William Rincón.

En nuestro país, Bustamante Segura tiene un expediente abierto por desaparición forzada agravada y concierto para delinquir.

“Diego Optra” fue jefe de “la Local”, un poderosa organización de sicariato, extorsión y narcotráfico, que delinquió en Buenaventura durante la década pasada.

Fue capturado en 2019 en Rionegro, Antioquia, lo que produjo una fractura interna en la banda. “La Local” se dividió en dos grupos, enemigos entre sí, que se autodenominaron “los Shottas” y “los Espartanos”.

En su momento, “la Local” llegó a ser responsable del 90% de los asesinatos perpetrados en el distrito portuario.

En 2022 fue dejado en libertad, por vencimiento de términos, y a su regreso a las calles no pudo reunificar la estructura, así que siguió comandando a “los Shottas”, según el informe de la Policía.

Tal cual había reportado EL COLOMBIANO en ese entonces, los investigadores judiciales lo describieron como “un traqueto a la antigua”, que fanfarroneaba con lujos, prostitutas y bacanales.

De hecho, cuando fue detenido en Rionegro estaba escondido en una finca, adonde llegó con siete escoltas en dos camionetas blindadas. Cuando le pusieron las esposas, tenía una pulsera de oro y diamantes avaluada en $600 millones.

En 2023, ya con “Diego Optra” en libertad, “los Shottas” y “los Espartanos” se sentaron con el Gobierno Nacional en una mesa de paz urbana, pactando una tregua que disminuyó el índice de homicidios.

Sin embargo, en marzo de 2024 “los Espartanos” se retiraron del proceso y el cese de hostilidades se disolvió; tanto así, que entre 2024 y 2025 el número de asesinatos se incrementó un 66%, al pasar de 78 a 130 casos,

A pesar de esto, la Casa de Nariño no ha suspendido la mesa, y continúa en acercamientos con los bandos involucrados para tratar de recomponer los diálogos.

Ahora hay expectativa de lo que pueda pasar cuando Bustamante Segura sea deportado a Colombia, y si esto tendrá algún impacto en esas conversaciones.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Paz urbana del Gobierno, ¿un ‘embeleco’ que terminó politizado?

Temas recomendados

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Narcotráfico
Bandas Criminales
Antinarcóticos
Narcóticos
Colombia
Valle del Cauca
España
Buenaventura
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida