En España cayó “Diego Optra”, el jefe de la banda que negocia la paz de Buenaventura con el Gobierno

Uno de los peces gordos más reconocidos del Pacífico colombiano fue capturado en España, donde al parecer estaba coordinando operaciones de narcotráfico, al tiempo que su banda continuaba en acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.

Se trata de Diego Fernando Bustamante Segura (“Diego Optra”), jefe de la organización criminal “los Shottas”, de Buenaventura (Valle del Cauca).

La Policía de España informó que la detención se produjo en la mañana de este viernes en la ciudad de Getafe, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol.

En su boletín del caso, la Institución lo describió como “un peligroso fugitivo con numerosos antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal y narcotráfico”.

“Diecisiete años de crímenes, narcotráfico, extorsiones y desapariciones forzadas terminan hoy con la captura del principal cabecilla de ‘los ‘Shottas’”, celebró el director de la Policía de Colombia, general William Rincón.

En nuestro país, Bustamante Segura tiene un expediente abierto por desaparición forzada agravada y concierto para delinquir.

“Diego Optra” fue jefe de “la Local”, un poderosa organización de sicariato, extorsión y narcotráfico, que delinquió en Buenaventura durante la década pasada.

Fue capturado en 2019 en Rionegro, Antioquia, lo que produjo una fractura interna en la banda. “La Local” se dividió en dos grupos, enemigos entre sí, que se autodenominaron “los Shottas” y “los Espartanos”.