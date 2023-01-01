x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El Arranque

Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

  • Pacífico Maravilla, un viaje por la región en la voz de Nidia Góngora

Una decisión del Área Metropolitana terminó por tumbar las vías exentas del pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá.Además, un mensaje de Whastapp sitió por 68 horas a los municipios de Nariño y Argelia, el Clan Oriente arremetió contra estas poblaciones, dejando a 17.514 personas encerradas en sus casas.

Una decisión del Área Metropolitana terminó por tumbar las vías exentas del pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá.

Además, un mensaje de Whastapp sitió por 68 horas a los municipios de Nariño y Argelia, el Clan Oriente arremetió contra estas poblaciones, dejando a 17.514 personas encerradas en sus casas.

