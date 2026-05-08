¿Volverá Mi Casa Ya? Esto proponen los candidatos presidenciales para reactivar la vivienda en los próximos 4 años

La vivienda es uno de los temas centrales de la campaña presidencial de 2026, en medio de un panorama marcado por la desaceleración del sector constructor, la caída de subsidios y mayores dificultades para acceder a casa propia.
El sector, considerado uno de los principales motores económicos del país y generador de más de 1 millón de empleos en construcción, atraviesa un momento de enfriamiento. Actualmente, Colombia cuenta con 18,9 millones de hogares, de los cuales 7,7 millones viven en arriendo.
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Además, en los últimos cinco años la proporción de propietarios cayó más de cinco puntos porcentuales, mientras que la cifra de arrendatarios aumentó en la misma proporción, reflejando los cambios en el acceso a vivienda.
La reducción de subsidios también ha impactado el mercado. Según datos de Camacol, entre 2020 y 2023 se entregaban en promedio 70.000 subsidios de vivienda al año. Sin embargo, en 2024 y 2025 la cifra cayó a 58.677.
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A esto se suma que este 2026 fue suspendido el programa Mi Casa Ya, destinado a subsidios para cuota inicial y tasa de interés, debido a falta de recursos. Pese a ello, continúan operando apoyos desde cajas de compensación y programas regionales como Mi Casa en Bogotá, Mi Casa Bacana en Atlántico, Mi Techo Propio en Barranquilla, Casa Mía en Cali y Viva Mi Casa en Antioquia.
El deterioro de la actividad edificadora también refleja el momento del sector. En los últimos 12 meses a febrero de 2026, las iniciaciones de vivienda cayeron 40,7%, los lanzamientos disminuyeron 11,6% y la oferta retrocedió 1,4%, según Camacol.