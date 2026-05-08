OMS alerta que podrían aparecer más casos de hantavirus, ¿hay riesgo para la salud pública?

La alerta internacional por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius sigue creciendo, aunque las autoridades sanitarias intentan contener el temor. Este jueves, en una sesión informativa sobre hantavirus el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que una azafata de la aerolínea KLM, hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas leves, dio negativo para el virus.
La trabajadora habría tenido contacto con una pasajera neerlandesa de 69 años que viajaba en el crucero y que fue evacuada en un vuelo de KLM antes de morir por hantavirus en Sudáfrica a finales de abril.
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Mientras varios países coordinan el desembarco y repatriación de los pasajeros, la OMS advirtió que todavía podrían detectarse más casos relacionados con este foco debido al largo periodo de incubación del virus Andes, una de las variantes más peligrosas del hantavirus.
“Dado el periodo de incubación del virus Andes, que puede ser de seis semanas, es posible que más casos puedan ser reportados”, señaló la organización, que aun así insistió en que “mientras que este es un incidente serio, la OMS asesora el riesgo de salud público como bajo”.