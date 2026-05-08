De vergüenza: Estos son los otros escándalos en Copa Libertadores por disturbios o problemas en los estadios

A lo largo de su historia, la Copa Libertadores ha tenido algunos partidos que han sido noticia no por su resultado o por la calidad del juego, sino porque han terminado en disturbios y por ello han sido cancelados, suspendidos o modificados en día y hora para su desarrollo. Lo sucedido en el Atanasio Girardot este 7 de mayo en el duelo entre DIM y Flamengo no es nuevo, y lastimosamente se ha presentado en otras ocasiones, con mayor o igual resultado en tema de lesionados y destrozos protagonizados por los aficionados. El hecho más reciente ocurrido en Copa Libertadores data de la edición de 2025, cuando en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha de la fase de grupos se presentaron desmanes y disturbios en el escenario chileno. También le puede interesar: Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A En ese momento, la Conmebol determinó que el partido se reportaba con un marcador de 0-3 a favor de Fortaleza Esporte Clube de conformidad con el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la Conmebol. Además, Colo Colo fue sancionado con cinco partidos a puerta cerrada, en condición de local en competencias oficiales organizadas por la Conmebol (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) De igual forma, determinó sanción en cinco partidos como visitante, no permitir el ingreso de aficionados de Colo Colo.

Otros duelos suspendidos o cancelados en Copa Libertadores por disturbios

Uno de los más recordados en los últimos años fue el clásico entre River Plate y Boca Juniors para definir el campeón de la edición en 2018. En esa ocasión, una serie de actos violentos protagonizados por un sector de aficionados del River Plate, quienes atacaron el bus que transportaba a los jugadores del Boca Juniors, obligó la suspensión de la final de vuelta de la Copa Libertadores. Finalmente, ese duelo se jugó en España, debido a que no se podía garantizar la seguridad si el duelo se desarrollaba en territorio argentino. Lea además: “No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo En la edición de 2018 también se presentaron problemas de orden público en el duelo entre Santos e Independiente por los Octavos de Final, pero esa vez fue a pocos minutos del final cuando se presentaron los problemas y no se pudo concluir el duelo jugando, ya que los aficionados locales enfurecieron porque su equipo quedaba eliminado y lanzaron petardos y bengalas al campo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO