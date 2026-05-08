De vergüenza: Estos son los otros escándalos en Copa Libertadores por disturbios o problemas en los estadios

A lo largo de su historia, la Copa Libertadores ha tenido algunos partidos que han sido noticia no por su resultado o por la calidad del juego, sino porque han terminado en disturbios y por ello han sido cancelados, suspendidos o modificados en día y hora para su desarrollo.
Lo sucedido en el Atanasio Girardot este 7 de mayo en el duelo entre DIM y Flamengo no es nuevo, y lastimosamente se ha presentado en otras ocasiones, con mayor o igual resultado en tema de lesionados y destrozos protagonizados por los aficionados.
El hecho más reciente ocurrido en Copa Libertadores data de la edición de 2025, cuando en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha de la fase de grupos se presentaron desmanes y disturbios en el escenario chileno.
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En ese momento, la Conmebol determinó que el partido se reportaba con un marcador de 0-3 a favor de Fortaleza Esporte Clube de conformidad con el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la Conmebol.
Además, Colo Colo fue sancionado con cinco partidos a puerta cerrada, en condición de local en competencias oficiales organizadas por la Conmebol (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) De igual forma, determinó sanción en cinco partidos como visitante, no permitir el ingreso de aficionados de Colo Colo.