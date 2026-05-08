Polémica en Puerto Berrío: alcalde anunció una distinción en París, pero costaría $12 millones

El pasado 4 de abril la Alcaldía de Puerto Berrío anunció que el mandatario local, Robinson Baena, iba a ser distinguido con un importante “nombramiento honorífico” en Francia a raíz de sus esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental que han beneficiado al municipio.
“Nuestro alcalde, Robinson Alberto Baena Zuluaga, ha sido invitado a recibir el nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París, Francia. Un reconocimiento a su liderazgo y compromiso con un municipio más sostenible”, escribieron en la Alcaldía.
El mensaje venía acompañado de una carta enviada desde la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, el Instituto Mejores Gobernantes AC y Red Gobierno, en el cual las entidades indicaban que tenían “el gusto” de invitar a Baena a recibir el nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París.
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