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Juliana Restrepo, exdirectora del MAMM, llega a la Subgerencia Cultural del Banrepública

Restrepo asumirá el cargo el 25 de mayo en reemplazo de Ángela María Pérez Mejía, quien lideró esa entidad durante casi 20 años.

  • La funcionaria asumirá el 25 de mayo como Subgerente Cultural del Banco de la República, institución que administra una red cultural presente en 29 ciudades del país.FOTO cortesía Valentina Basto © Banco de la República
    La funcionaria asumirá el 25 de mayo como Subgerente Cultural del Banco de la República, institución que administra una red cultural presente en 29 ciudades del país.FOTO cortesía Valentina Basto © Banco de la República
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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08 de mayo de 2026
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El próximo 25 de mayo, Juliana Restrepo Tirado asumirá como nueva subgerente Cultural del Banco de la República, el cargo de mayor importancia en la gestión cultural de una de las instituciones con mayor presencia a nivel nacional.

Restrepo llega en reemplazo de Ángela María Pérez Mejía, quien durante casi dos décadas construyó una red cultural que hoy abarca 29 ciudades, 22 bibliotecas, seis museos del Oro regionales, cinco centros de documentación y algunos de los museos más visitados de Colombia, según destaca la entidad.

La nueva subgerente Cultural es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con estudios en Filosofía y Letras de la misma institución.

También es maestra en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene estudios de maestría en medios de la comunicación en la European Graduate School de Suiza.

Una trayectoria entre museos, medios y política cultural

Su paso por las instituciones culturales incluye algunos de los cargos más relevantes del sector. Fue directora del Museo Nacional de Colombia, directora del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, Idartes, y directora del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), donde lideró la construcción y apertura de la nueva sede en 2009.

También dirigió el 43° Salón Nacional de Artistas, realizado en Medellín en 2013, y fue directora ejecutiva de ese proceso curatorial y organizativo.

Entre sus logros concretos en esos cargos están la inauguración de la Cinemateca Distrital de Bogotá, la nueva sede de La Galería Santa Fe, la creación del programa Festivales al Barrio de Idartes y la realización de los 25 años de Rock al Parque.

Pero su experiencia no se limita al sector público. En Publicaciones Semana lideró la unidad cultural Obra Semana, Foros Semana y el proyecto Arcadia. En la Casa Editorial El Tiempo fue líder de productos digitales. También fue ponente en la primera versión de TEDx en Bogotá en 2010 y ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional, la Colegiatura Colombiana de Diseño y el Instituto de Artes de Medellín.

Como Subgerente Cultural del Banco de la República, Restrepo liderará una red que incluye la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Arte Miguel Urrutia, el Museo Botero, el Museo del Oro, el Museo Casa de Moneda, la Casa Republicana y la Casa Gómez Campuzano, entre otras instituciones distribuidas en todo el país.

El legado de Ángela María Pérez

La salida de Pérez Mejía cierra un ciclo de casi 20 años. Llegó al Banco de la República en los años 80 como jefa del área de Publicaciones, donde dirigió el Boletín Cultural y Bibliográfico. Regresó en 2006 como directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango y en 2007 asumió la Subgerencia Cultural.

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Durante su gestión, se modernizó el Museo del Oro de Bogotá, se inauguró la sala El Parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia, se renovaron centros culturales en Neiva, Pereira, San Andrés, Buenaventura, Montería, Riohacha, Manizales y Armenia, y varias sucursales regionales se convirtieron en centros culturales.

También se puso en marcha el portal banrepcultural.org y se produjo una Temporada Digital de Conciertos accesible desde cualquier punto del país.

Proyectos como La Paz se toma la palabra, Agua: un patrimonio que circula de mano en mano y El Río: territorios posibles marcaron su sello en una gestión orientada a ampliar el acceso cultural más allá de las grandes ciudades. Se sabe que Pérez Mejía deja la Subgerencia para dedicarse a sus proyectos personales.

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