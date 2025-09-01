x

Ventas de motos en Colombia se dispararon 35% hasta agosto: estas son las marcas preferidas

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el registro de motocicletas nuevas en el país durante el octavo mes del año.

    Durante el mes se matricularon 94.984 motos en el país, lo que representa un crecimiento del 28,78% frente al mismo mes de 2024. Foto: Edwin Bustamante
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas correspondiente a agosto de 2025. Durante el mes se matricularon 94.984 motos en el país, lo que representó un crecimiento del 28,78% frente al mismo mes de 2024.

Este dinamismo también se reflejó en las preferencias de los compradores: el segmento de cilindraje entre 101 CC y 125 CC concentró el 48,69% de las matrículas, seguido por el rango de 151 CC a 200 CC con el 24,67%.

Puede leer: Venta de carros en Colombia creció 29% en agosto y los eléctricos marcan récord histórico

En el acumulado del año, entre enero y agosto, la industria reportó un aumento del 35,20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, al contrastar julio con agosto de 2025, se observa un decrecimiento del 15,35% en las matrículas.

Las marcas de motos que más se compran

En cuanto a las preferencias de los compradores, AKT, Bajaj y Suzuki se consolidaron como las marcas más registradas en agosto. AKT lideró el mercado con una participación del 16,52%.

Dentro del top 10 de marcas, Hero se destacó como la de mayor crecimiento en el periodo agosto 2024 versus agosto 2025, con un aumento del 103,50%. Le siguieron Honda (51,27%), Suzuki (36,22%) y Bajaj (33,04%), que también registraron importantes avances en sus ventas.

Entérese: Colombia aplaza hasta 2026 norma de la ONU para importación de carros y evita choque comercial con EE. UU.

Por modelos, el top 3 de los más registrados en Colombia estuvo liderado por la AK125NKD EIII de AKT, con 7.055 unidades (7,43%), seguida por la CT100 ES Spoke de Bajaj, con 3.745 registros (3,94%), y la GPD155-A (NMAX155) de Yamaha, con 3.506 unidades (3,69%).

En conjunto, las diez líneas más vendidas concentraron el 35,39% de los registros totales del octavo mes del año.

Los departamentos donde más se venden motos

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideraron el registro de motocicletas en Colombia durante agosto de 2025.

Más noticias: Colombia se prepara para vender 239.000 carros nuevos en 2025, ¿cómo lo logrará?

En estos territorios, municipios como Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) lideraron el ranking de poblaciones con el mayor número de motocicletas registradas.

