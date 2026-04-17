El Retiro, Envigado y La Ceja lideran la valorización inmobiliaria en Antioquia durante 2025

De acuerdo con cifras de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, El Retiro (11,6%), Envigado (7,5%) y La Ceja (7,1%) fueron los municipios con mayor valorización del suelo en 2025, liderando el comportamiento del mercado en el departamento. Estos resultados reflejan una tendencia en la que los territorios cercanos al Valle de Aburrá, especialmente en el Oriente antioqueño, ganan protagonismo por su calidad de vida, desarrollo urbano y atractivo para vivienda. Sin embargo, no fueron los únicos. Otros municipios del Oriente como Rionegro (6,2%), Carmen de Viboral (0,9%) y Guarne (0,6%) también mostraron dinámicas positivas de valorización, reforzando el posicionamiento de esta subregión como uno de los principales polos inmobiliarios de Antioquia. Lea más: Apartamentos de 2 habitaciones, entre $2 y $3,3 millones, son los más buscados en arriendo en el país

El Oriente es atractiva para inversores inmobiliarios

El crecimiento del Oriente antioqueño no solo se explica por la valorización del suelo, sino también por la dinámica comercial del sector. De acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria, “durante el primer trimestre de 2026 se comercializaron 955 viviendas nuevas y lotes urbanizados en la subregión”, lo que confirma la tracción del mercado en distintos segmentos. Este comportamiento se da tras un 2025 en el que la subregión concentró el 17,4% de los inmuebles comercializados en Antioquia, con una participación muy similar en vivienda nueva (17,5%). En ese año, además, las ventas de vivienda nueva crecieron un 21%, al pasar de 3.016 unidades en 2024 a 3.668 en 2025, con una fuerte concentración en municipios como Rionegro (2.159 unidades), La Ceja (565) y El Retiro (359). A esto se suma el buen comportamiento del mercado de lotes, cuyas ventas crecieron 6,6%, así como el incremento en el total de transacciones inmobiliarias, que alcanzaron 13.540 operaciones a septiembre de 2025, un 4,4% más frente al mismo periodo del año anterior. Por el lado de la oferta, el Oriente cuenta actualmente con más de 100 proyectos de vivienda nueva, que suman 4.183 unidades disponibles, además de 81 proyectos de lotes con 1.389 inmuebles en venta, reflejando un mercado con amplia disponibilidad tanto para compradores como inversionistas. Le puede interesar: Le dicen a Petro que durante su gobierno 580.000 “pendejos”, como los llamó, han comprado vivienda nueva

El Valle de Aburrá mantiene crecimiento sostenido

En términos generales, el estudio señala que el suelo urbanizado en Valle de Aburrá registró una valorización real anual del 4,6% en 2025, impulsada principalmente por la dinámica de la vivienda nueva. Además, el valor del suelo en la región creció por encima de la inflación, lo que reafirma su posición como una alternativa de inversión estable, en medio de un contexto económico retador.

Medellín, vivienda media impulsa el mercado

En Medellín, el suelo residencial tuvo una valorización real del 6%, destacándose especialmente el segmento de estrato medio, que creció un 10,1%. Este comportamiento evidencia una mayor demanda por vivienda accesible y bien ubicada, en línea con cambios en las dinámicas demográficas y de acceso a crédito.

Comercio se recupera en zonas estratégicas

El suelo comercial también mostró señales de recuperación, con una valorización del 4,5% en zonas clave. Los valores más altos se mantienen en el centro de Medellín y en sectores estratégicos como el Parque Lleras, donde la actividad económica continúa consolidándose tras los años de desaceleración. Conozca también: Sabaneta y Copacabana, los municipios del Valle de Aburrá donde más crecieron los nacimientos

Oriente antioqueño, el gran protagonista