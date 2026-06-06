Previa de la final de la Liga colombiana: Atlético Nacional tiene 17 campeones, ¿con cuántos llega el Junior?

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que este lunes 8 de junio definirán el título de la Liga-1 en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p.m., son los dos equipos más costosos de la primera división del fútbol colombiano. Además, estos dos clubes son los que más títulos ganaron en la última década del balompié cafetero. El Tiburón, que ganó 3-0 en el duelo de ida, es el actual campeón del torneo, mientras que Atlético Nacional no gana la liga hace tres semestres; sin embargo, es el vencedor vigente de la Copa Betplay. Ambos clubes cuentan en sus plantillas con jugadores talentosos que combinan juventud, experiencia y, principalmente, títulos, siendo 41 de los 51 jugadores disponibles para la final campeones de la Liga Betplay en algún momento de su carrera.

¿Quiénes son los campeones de Nacional?

Atlético Nacional consiguió su última estrella, la número 18, en el torneo finalización de 2024. De aquel equipo aún quedan en la plantilla 13 jugadores: Harlen Castillo, David Ospina, Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. De estos trece jugadores que ganaron la Liga Betplay 2024-2, cinco han sido campeones más de una vez. El guardameta Harlen “Chipi Chipi” Castillo tiene dos coronaciones (la otra la obtuvo con Pereira en diciembre de 2022). David Ospina, por su lado, ganó cuatro ligas hasta el momento, todas con Atlético Nacional: a la de 2024 se le suma el doblete del Verde Paisa en 2007 y la octava estrella de 2005. Román y Tesillo fueron campeones por primera vez del torneo local con dos equipos distintos a Nacional. En 2017, el lateral derecho consiguió la decimoquinta estrella de Millonarios, mientras que en el segundo semestre de 2016, William Tesillo lideró el fondo de Santa Fe en el título obtenido ante Tolima. En el conjunto cardenal también se coronó Edwin Cardona; el volante antioqueño formó parte de la plantilla campeona después de 35 años en el primer semestre de 2012. Lea también: Hincha verdolaga, prográmese: Atlético Nacional tendrá entrenamiento a puerta abierta en el Atanasio el domingo Los otros cuatro campeones a disposición de Diego Arias son Cesar Haydar, Cristian Arango, Matheus Uribe y Marlos Moreno, siendo estos dos últimos los únicos campeones con Atlético Nacional que no estuvieron en el último título. Matheus fue fundamental en la obtención de la estrella 17 en el año 2017, principalmente en la final ante Deportivo Cali, donde marcó el gol de la remontada parcial (2-0). En esta ocasión, Uribe buscará un nuevo título en el que superen como equipo el traspié del partido de ida. Por el lado de Marlos, también sabe lo que es anotar en una final liguera con Atlético Nacional y justamente ante el rival de turno, Junior de Barranquilla. El hijo del barrio Castilla, en la comuna 5 de Medellín, le anotó a los tiburones el 20 de diciembre de 2015 el único gol de la final de vuelta que terminó con el Verde campeón en penales. Cesar Haydar, por su parte, tiene una sola medalla de campeón de Colombia. La ganó jugando para el Junior en 2019, mismo equipo al que buscará derrotar mañana. Chicho Arango formó parte del plantel de Millonarios en 2017, siendo compañero de Andrés Román.

Son 23 posibles bicampeones

En total, hay 25 campeones del fútbol colombiano en la plantilla del Junior de Barranquilla; sin embargo, Kevin Pérez y Juan David Ríos son los dos únicos jugadores que no lograron el campeonato en diciembre de 2025, pero sí probaron las mieles de la victoria con Deportes Tolima en el año 2021. Los 20 llamados a ganar el bicampeonato con el equipo de la Arenosa son: Mauro Silveira, Jefferson Martínez, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Jhon Navia, Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Jesús Rivas, Guillermo Celís, Fabián Ángel, Harold Rivera, Deiber Caicedo, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca. Entre estos nombres destacan múltiples campeones como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Guillermo Celís, Guillermo Paiva o Yimmi Chará, quienes están llamados a comandar al equipo juniorista en la final junto a Luis Fernando Muriel, quien solo ganó un título durante su carrera: la UEFA Europa League 2023/24 con el Atalanta de Italia. Le puede interesar: Referentes históricos de Nacional se unen para alimentar el sueño de la remontada ante Junior Teófilo, por su parte, ganó cuatro ligas colombianas: tres con Junior y una con el Deportivo Cali en el segundo semestre de 2021. Si “Don Teo” gana la estrella número 12 para el rojiblanco, igualará a Sebastián Viera como el futbolista con más títulos en la historia del cuadro tiburón, con 7 trofeos levantados. Carlos Bacca también podría hacer historia al ser el único jugador del Junior en ganar de forma individual cinco ligas colombianas. El histórico goleador ganaría su primera final sin ser partícipe directo en cancha, pues en 2010, 2011, 2023 y 2025 fue protagonista indiscutible de los oncenos titulares.

¿Quiénes han ganado en ambos equipos?

Junior y Nacional han tenido varios jugadores en común a lo largo de su historia, siendo Macnelly Torres, José “Ringo” Amaya, Miguel Ángel Borja, Dayro Moreno o Lorenzo Carrabs algunos de los más destacados. En los planteles actuales también hay jugadores que saben lo que es ganar un título de cualquier índole con la camiseta rival. Por el lado de Nacional, William Tesillo ganó la Copa Colombia con Junior en 2015, y Cesar Haydar, el campeonato en 2019 y la Superliga del mismo año. Yimmi Chará es el único juniorista que fue campeón en el pasado con Atlético Nacional. Fue fundamental en el título obtenido por el club paisa en el segundo semestre de 2015. Yimmi jugó solo ese semestre en Nacional, le marcó tres goles a Junior (uno en la final) y ganó la estrella número 15 para el Rey de Copas colombiano.

Títulos y claves de los Arias, técnicos finalistas