Previa de la final de la Liga colombiana: Atlético Nacional tiene 17 campeones, ¿con cuántos llega el Junior?

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que este lunes 8 de junio definirán el título de la Liga-1 en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p.m., son los dos equipos más costosos de la primera división del fútbol colombiano. Además, estos dos clubes son los que más títulos ganaron en la última década del balompié cafetero.
El Tiburón, que ganó 3-0 en el duelo de ida, es el actual campeón del torneo, mientras que Atlético Nacional no gana la liga hace tres semestres; sin embargo, es el vencedor vigente de la Copa Betplay. Ambos clubes cuentan en sus plantillas con jugadores talentosos que combinan juventud, experiencia y, principalmente, títulos, siendo 41 de los 51 jugadores disponibles para la final campeones de la Liga Betplay en algún momento de su carrera.