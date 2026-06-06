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Previa de la final de la Liga colombiana: Atlético Nacional tiene 17 campeones, ¿con cuántos llega el Junior?

Los dos mejores equipos del primer semestre en Colombia hacen los últimos ajustes para el duelo definitivo de este lunes festivo. El Verde entrenará en el Atanasio con puertas abiertas para los hinchas, 4:00 p.m.

  • Edwin Cardona puede ganarle una segunda final a Junior tras haberlo vencido en 2014. Por su parte, Teófilo Gutiérrez quiere ganar su séptimo título con el equipo tiburón. FOTO Camilo Suárez y Colprensa
    Edwin Cardona puede ganarle una segunda final a Junior tras haberlo vencido en 2014. Por su parte, Teófilo Gutiérrez quiere ganar su séptimo título con el equipo tiburón. FOTO Camilo Suárez y Colprensa
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que este lunes 8 de junio definirán el título de la Liga-1 en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p.m., son los dos equipos más costosos de la primera división del fútbol colombiano. Además, estos dos clubes son los que más títulos ganaron en la última década del balompié cafetero.

El Tiburón, que ganó 3-0 en el duelo de ida, es el actual campeón del torneo, mientras que Atlético Nacional no gana la liga hace tres semestres; sin embargo, es el vencedor vigente de la Copa Betplay. Ambos clubes cuentan en sus plantillas con jugadores talentosos que combinan juventud, experiencia y, principalmente, títulos, siendo 41 de los 51 jugadores disponibles para la final campeones de la Liga Betplay en algún momento de su carrera.

¿Quiénes son los campeones de Nacional?

Atlético Nacional consiguió su última estrella, la número 18, en el torneo finalización de 2024. De aquel equipo aún quedan en la plantilla 13 jugadores: Harlen Castillo, David Ospina, Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez, Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. De estos trece jugadores que ganaron la Liga Betplay 2024-2, cinco han sido campeones más de una vez.

El guardameta Harlen “Chipi Chipi” Castillo tiene dos coronaciones (la otra la obtuvo con Pereira en diciembre de 2022). David Ospina, por su lado, ganó cuatro ligas hasta el momento, todas con Atlético Nacional: a la de 2024 se le suma el doblete del Verde Paisa en 2007 y la octava estrella de 2005.

Román y Tesillo fueron campeones por primera vez del torneo local con dos equipos distintos a Nacional. En 2017, el lateral derecho consiguió la decimoquinta estrella de Millonarios, mientras que en el segundo semestre de 2016, William Tesillo lideró el fondo de Santa Fe en el título obtenido ante Tolima. En el conjunto cardenal también se coronó Edwin Cardona; el volante antioqueño formó parte de la plantilla campeona después de 35 años en el primer semestre de 2012.

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Los otros cuatro campeones a disposición de Diego Arias son Cesar Haydar, Cristian Arango, Matheus Uribe y Marlos Moreno, siendo estos dos últimos los únicos campeones con Atlético Nacional que no estuvieron en el último título. Matheus fue fundamental en la obtención de la estrella 17 en el año 2017, principalmente en la final ante Deportivo Cali, donde marcó el gol de la remontada parcial (2-0). En esta ocasión, Uribe buscará un nuevo título en el que superen como equipo el traspié del partido de ida.

Por el lado de Marlos, también sabe lo que es anotar en una final liguera con Atlético Nacional y justamente ante el rival de turno, Junior de Barranquilla. El hijo del barrio Castilla, en la comuna 5 de Medellín, le anotó a los tiburones el 20 de diciembre de 2015 el único gol de la final de vuelta que terminó con el Verde campeón en penales.

Cesar Haydar, por su parte, tiene una sola medalla de campeón de Colombia. La ganó jugando para el Junior en 2019, mismo equipo al que buscará derrotar mañana. Chicho Arango formó parte del plantel de Millonarios en 2017, siendo compañero de Andrés Román.

Son 23 posibles bicampeones

En total, hay 25 campeones del fútbol colombiano en la plantilla del Junior de Barranquilla; sin embargo, Kevin Pérez y Juan David Ríos son los dos únicos jugadores que no lograron el campeonato en diciembre de 2025, pero sí probaron las mieles de la victoria con Deportes Tolima en el año 2021.

Los 20 llamados a ganar el bicampeonato con el equipo de la Arenosa son: Mauro Silveira, Jefferson Martínez, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Jhon Navia, Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Jesús Rivas, Guillermo Celís, Fabián Ángel, Harold Rivera, Deiber Caicedo, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Yimmi Chará, Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Entre estos nombres destacan múltiples campeones como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Guillermo Celís, Guillermo Paiva o Yimmi Chará, quienes están llamados a comandar al equipo juniorista en la final junto a Luis Fernando Muriel, quien solo ganó un título durante su carrera: la UEFA Europa League 2023/24 con el Atalanta de Italia.

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Teófilo, por su parte, ganó cuatro ligas colombianas: tres con Junior y una con el Deportivo Cali en el segundo semestre de 2021. Si “Don Teo” gana la estrella número 12 para el rojiblanco, igualará a Sebastián Viera como el futbolista con más títulos en la historia del cuadro tiburón, con 7 trofeos levantados.

Carlos Bacca también podría hacer historia al ser el único jugador del Junior en ganar de forma individual cinco ligas colombianas. El histórico goleador ganaría su primera final sin ser partícipe directo en cancha, pues en 2010, 2011, 2023 y 2025 fue protagonista indiscutible de los oncenos titulares.

¿Quiénes han ganado en ambos equipos?

Junior y Nacional han tenido varios jugadores en común a lo largo de su historia, siendo Macnelly Torres, José “Ringo” Amaya, Miguel Ángel Borja, Dayro Moreno o Lorenzo Carrabs algunos de los más destacados.

En los planteles actuales también hay jugadores que saben lo que es ganar un título de cualquier índole con la camiseta rival. Por el lado de Nacional, William Tesillo ganó la Copa Colombia con Junior en 2015, y Cesar Haydar, el campeonato en 2019 y la Superliga del mismo año.

Yimmi Chará es el único juniorista que fue campeón en el pasado con Atlético Nacional. Fue fundamental en el título obtenido por el club paisa en el segundo semestre de 2015. Yimmi jugó solo ese semestre en Nacional, le marcó tres goles a Junior (uno en la final) y ganó la estrella número 15 para el Rey de Copas colombiano.

Títulos y claves de los Arias, técnicos finalistas

Uno de los duelos más llamativos de la final se encuentra en el banquillo, pues se enfrentan la experiencia de Alfredo Arias contra las ganas de Diego Arias, quien cursa su segundo semestre como entrenador profesional.

Alfredo Arias ya sabe lo que es ganar el campeonato colombiano; justamente es el actual campeón del torneo y busca el bicampeonato. Además, ganó la liga ecuatoriana con Emelec en 2017. Diego Arias, si bien está viviendo su primera final liguera, ya sabe lo que es ser campeón, pues fue bajo su mando que Atlético Nacional ganó la Copa Betplay en diciembre del año pasado, obteniendo su primer título contra Independiente Medellín.

El partido de vuelta será un juego donde ambos deben manejar bien el tablero de ajedrez, dado que saldrán a jugar con un resultado atípico. Alfredo debe mantener la ventaja de 3-0; Diego buscará romperla a como dé lugar.

Para comprender mejor el contexto de la mente del entrenador y del líder del equipo desde el banquillo en una final así, este medio consultó a Juan José Peláez, técnico de Nacional en la mítica final de 2004 contra Junior: “Desde el técnico el mensaje es claro: nada de quejarse, nada de buscar falticas y cortar el ritmo. Para que Nacional pueda remontar, tiene que ser equipo; ahí está el reto para Diego Arias”.

Mientras tanto, otro técnico campeón con Atlético Nacional, Santiago “Sachi” Escobar, habló en el programa Más Deportes de La FM y esto opinó: “Hay que tener movilidad con desmarcación para poder sorprender. Si no lo hace, es difícil crear opciones de gol; eso debe buscar Diego desde las indicaciones”.

Esto nos muestra que mañana ya no valen las estadísticas. Por más cerca que se esté del título, son la concentración y la correcta ejecución del plan lo que sumará un título más en los registros de los jugadores, los cuerpos técnicos y los equipos.

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