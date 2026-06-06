13 disidentes de las Farc que habían sido secuestrados por el ELN fueron liberados en el Catatumbo

Luego de una nueva operación humanitaria, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó recientemente a 13 combatientes de las disidencias de las Farc que mantenía retenidos en la convulsionada región del Catatumbo, en Norte de Santander.
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La liberación se consolidó como un hecho clave dentro del complejo panorama de orden público que afecta a este punto fronterizo de Colombia, debido a los constantes enfrentamientos entre ambos grupos armados en diferentes lugares del país.