Video | Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policías

La Fuerza Pública de Medellín y el área metropolitana está de luto por la muerte del patrullero John Alexánder Zapata Vásquez, de 26 años de edad, y la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal.
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Ambos perdieron la vida tras un confuso tiroteo que ocurrió en la noche del viernes 5 de junio en el barrio Lorena de la Comuna 11, Laureles, en Medellín. Los dos adelantaban el seguimiento a una camioneta que había sido reportada como robada, pero, de acuerdo con información preliminar, los uniformados llegaron al lugar vestidos de civil.
En ese momento, un sujeto que sería un intendente jefe ya retirado, que habría pertenecido al Grupo de Protección a Personas de la Policía Metropolitana y, al parecer, viajaba dentro de la camioneta mientras escoltaba a un comerciante, los atacó.