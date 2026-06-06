Petro apareció en Córdoba con un discurso desencajado sobre las mujeres, el paramilitarismo y la segunda vuelta

Ante cerca de dos mil asistentes reunidos en la capital cordobesa, el presidente Gustavo Petro apareció en tarima con un discurso cargado de referencias electorales, ataques a la oposición y alusiones al conflicto armado. Todo ello a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial y apenas días después de que el Consejo de Estado le ordenara abstenerse de participar en la campaña política.
La escena tenía un simbolismo particular. Córdoba ha sido uno de los territorios donde el Gobierno ha concentrado buena parte de su discurso sobre la redistribución de la tierra. Allí, rodeado de campesinos y beneficiarios de programas agrarios, el mandatario presentó un balance de su gestión. Pero incluso en ese terreno favorable apareció una admisión que pasó casi desapercibida en medio de la controversia posterior: la meta de entregar 100.000 hectáreas en el departamento no se cumplió.
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