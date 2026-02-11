USO desmiente a Petro sobre precios del petróleo y fracking en Colombia

En medio del consejo de ministros convocado por la emergencia invernal que afecta a Córdoba y otras regiones del Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro lanzó una afirmación que encendió el debate petrolero, de nuevo. “Yo simplemente he avisado el peligro que si baja el precio del petróleo a 60 dólares el barril se quebró Ecopetrol. ¿O no es así, Edwin? Y el compañero sindicalista que se metió en la bolsa no tiene ni idea de esto. Y entonces, ¿quiere que hagamos fracking? O sea, quiere arruinar a Ecopetrol más rápido. ¿Qué decirles a los trabajadores?”, expresó el mandatario.



Entérese: “Urrá lo maneja hace 4 años el gobierno de Petro”: gobernador Zuleta sobre el control de la hidroeléctrica Incluso, el mandatario nacional fue más allá y vinculó la crisis climática con la actividad petrolera. “No entiende este problema igual que Robledo, usted no entiende la crisis climática. No entiende que estas aguas que caen aquí es por el petróleo. Por los dueños del petróleo”, afirmó durante su intervención.

USO responde: punto de equilibrio de Ecopetrol ronda los US$50 por barril

La respuesta no tardó. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato petrolero más grande del país, salió al paso desde su cuenta de X para aclarar y desmentir las declaraciones del presidente. “El breakeven (punto de equilibrio) estimado de Ecopetrol se sitúa alrededor de 50 dólares por barril, mientras que su lifting cost (costo de levantamiento o extracción) promedio es cercano a 12 dólares por barril”, señaló el sindicato. La USO explicó que cuando la cotización del Brent se ubica por encima del breakeven, Ecopetrol genera utilidades positivas. Por eso, el sindicato afirmó que la idea de que la empresa se quebraría con precios inferiores a 60 dólares por barril “carece de sustento técnico”. En términos simples, si el punto de equilibrio está cerca de 50 dólares y el costo de extracción (lifting cost) es de 12 dólares, un precio de 60 dólares no implicaría automáticamente pérdidas estructurales.

Fracking y Vaca Muerta: costos más bajos y debate ambiental

El sindicato también respondió a la afirmación presidencial de que el fracking “precipitaría la quiebra” de Ecopetrol. En el caso de Vaca Muerta, en Argentina, la USO detalló que el lifting cost está entre 4 dólares y 5 dólares por barril y que el punto de equilibrio ronda los 45 dólares por barril. Desde esa perspectiva, la USO sostuvo que afirmar que el fracking llevaría a la quiebra a Ecopetrol es incorrecto desde el punto de vista económico y financiero.



Le puede interesar: Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable La organización agregó preguntas directas al presidente: “¿Sabe usted que los yacimientos no convencionales, en términos de emisiones por barril producido, tienen una huella de carbono menor que muchos campos convencionales maduros?” “¿Sabe usted que el petróleo producido mediante fracking es generalmente liviano, con mejor precio de mercado, frente al crudo pesado que hoy constituye una parte importante de la producción colombiana?”.

Gas natural, importaciones y soberanía energética

La USO también amplió el debate hacia la seguridad energética. Señaló que Colombia ya no logra suplir su demanda de gas natural con producción nacional y que actualmente se importa cerca del 20% del consumo, incluyendo demanda esencial. También preguntó al presidente si conoce que la Refinería de Barrancabermeja está importando crudo liviano, incluso proveniente de fracking, para completar su carga, cuando históricamente se abastecía con petróleo nacional. Además, advirtió que la petroquímica de Barrancabermeja se está deteriorando debido a la insuficiente disponibilidad de gas natural. Para el sindicato, “lejos de llevar a Ecopetrol a la quiebra, el desarrollo responsable del fracking en Colombia podría salvarla”, garantizar la operación plena de la Refinería de Barrancabermeja y asegurar autosuficiencia y soberanía energética.

Progresismo, evidencia científica y pilotos de fracking