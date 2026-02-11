USO desmiente a Petro sobre precios del petróleo y fracking en Colombia

En medio del consejo de ministros convocado por la emergencia invernal que afecta a Córdoba y otras regiones del Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro lanzó una afirmación que encendió el debate petrolero, de nuevo.
“Yo simplemente he avisado el peligro que si baja el precio del petróleo a 60 dólares el barril se quebró Ecopetrol. ¿O no es así, Edwin? Y el compañero sindicalista que se metió en la bolsa no tiene ni idea de esto. Y entonces, ¿quiere que hagamos fracking? O sea, quiere arruinar a Ecopetrol más rápido. ¿Qué decirles a los trabajadores?”, expresó el mandatario.
Incluso, el mandatario nacional fue más allá y vinculó la crisis climática con la actividad petrolera. “No entiende este problema igual que Robledo, usted no entiende la crisis climática. No entiende que estas aguas que caen aquí es por el petróleo. Por los dueños del petróleo”, afirmó durante su intervención.