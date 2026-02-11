El 14% de las empresas pasa de salario integral a ordinario tras fuerte alza del mínimo en Colombia

El aumento del 23% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional ya está generando efectos concretos en la estructura salarial de las empresas. Un estudio reciente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) reveló que más del 14% de las compañías en el país optaron por transformar sus salarios integrales a ordinarios como estrategia para mitigar el impacto financiero del incremento. La encuesta consultó a más de 200 organizaciones de todos los tamaños en distintas regiones del país. Uno de los hallazgos más relevantes es que más del 50% de las empresas aún no ha definido si mantendrá o no el modelo de salario integral en sus estructuras. El análisis también muestra cómo se comporta esta decisión según el nivel jerárquico. En cargos de alta gerencia, el 25% de las empresas que cuentan con esta política salarial afirmaron que los pasarían al régimen nominal. En gerencia media, el 39% haría la transición a salario ordinario. En el caso de los cargos de gerencia general, el 25% de las empresas mantiene la política de dejarlos bajo el régimen integral. Puede leer: JP Morgan alerta posible aumento de informalidad tras al alza del mínimo en Colombia

¿Cuáles son los ajustes de las empresas por alza del salario mínimo?

La conversión del salario integral no ha sido la única respuesta empresarial frente al aumento del mínimo. El estudio de Acrip evidencia que el 32% de las compañías ha reducido gastos e implementado estrategias de austeridad para contener el impacto en sus finanzas. Además, el 24% se ha enfocado en automatizar procesos a través de herramientas de inteligencia artificial como mecanismo de eficiencia operativa. Es una señal clara de que el ajuste no solo es salarial, sino también estructural. Otras acciones adoptadas incluyen concentrar los incrementos únicamente en quienes devengan el salario mínimo, revisar y ajustar las estructuras salariales internas, e incluso subir precios o renegociar tarifas con proveedores para absorber parte del mayor costo laboral. Siga leyendo: Incremento del salario mínimo podría destruir “hasta 600.000 empleos formales”, según Fedesarrollo

Impacto financiero del salario mínimo 2026 en empresas y precios