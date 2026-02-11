x

El 14% de las empresas pasa de salario integral a ordinario tras fuerte alza del mínimo en Colombia

El alza del 23% del salario mínimo para 2026 llevó a empresas a transformar salarios integrales. Conozca los ajustes que aplicarán este año.

  Pese a las tensiones, el 82,4% de las empresas consultadas aseguró que sí incrementará salarios en 2026. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
El aumento del 23% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional ya está generando efectos concretos en la estructura salarial de las empresas.

Un estudio reciente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) reveló que más del 14% de las compañías en el país optaron por transformar sus salarios integrales a ordinarios como estrategia para mitigar el impacto financiero del incremento.

La encuesta consultó a más de 200 organizaciones de todos los tamaños en distintas regiones del país. Uno de los hallazgos más relevantes es que más del 50% de las empresas aún no ha definido si mantendrá o no el modelo de salario integral en sus estructuras.

El análisis también muestra cómo se comporta esta decisión según el nivel jerárquico. En cargos de alta gerencia, el 25% de las empresas que cuentan con esta política salarial afirmaron que los pasarían al régimen nominal.

En gerencia media, el 39% haría la transición a salario ordinario. En el caso de los cargos de gerencia general, el 25% de las empresas mantiene la política de dejarlos bajo el régimen integral.

Puede leer: JP Morgan alerta posible aumento de informalidad tras al alza del mínimo en Colombia

¿Cuáles son los ajustes de las empresas por alza del salario mínimo?

La conversión del salario integral no ha sido la única respuesta empresarial frente al aumento del mínimo.

El estudio de Acrip evidencia que el 32% de las compañías ha reducido gastos e implementado estrategias de austeridad para contener el impacto en sus finanzas.

Además, el 24% se ha enfocado en automatizar procesos a través de herramientas de inteligencia artificial como mecanismo de eficiencia operativa. Es una señal clara de que el ajuste no solo es salarial, sino también estructural.

Otras acciones adoptadas incluyen concentrar los incrementos únicamente en quienes devengan el salario mínimo, revisar y ajustar las estructuras salariales internas, e incluso subir precios o renegociar tarifas con proveedores para absorber parte del mayor costo laboral.

Siga leyendo: Incremento del salario mínimo podría destruir “hasta 600.000 empleos formales”, según Fedesarrollo

Impacto financiero del salario mínimo 2026 en empresas y precios

Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, fue directo en su diagnóstico: “El incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas, llevándolas a crear estrategias para mitigar su impacto”.

Agregó: “Con este análisis evidenciamos que los esquemas salariales, la empleabilidad y, en algunos casos, el precio final de los consumidores o usuarios, son los más afectados”.

La advertencia no es menor. Cuando el costo laboral sube con fuerza, las empresas enfrentan tres caminos: absorber el golpe reduciendo márgenes, trasladarlo a precios o ajustar su planta y su estructura salarial. El estudio sugiere que ya están combinando varias de esas estrategias.

Pese a las tensiones, el 82,4% de las empresas consultadas aseguró que sí incrementará salarios en 2026. Un 14,8% manifestó no estar seguro de hacerlo y un 2,9% ya decidió que no realizará aumentos adicionales.

En términos de calendario, el 47,1% de las compañías ya ejecutó incrementos en enero. El 22,8% lo hará en febrero, el 15% en marzo y el 9,2% en abril. Es decir, la mayoría de los ajustes se concentrará en el primer trimestre del año.

Así las cosas, el estudio, basado en más de 200 organizaciones de diferentes tamaños y regiones, deja claro que el impacto no es homogéneo, pero sí generalizado. El mercado laboral entra en 2026 con un ajuste significativo en costos, cambios en esquemas salariales y una presión creciente sobre precios y productividad.

Lea más: “Suena bonita, pero trae un daño gigantesco”: David Vélez cuestiona alza del mínimo

