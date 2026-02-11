Heineken recortará hasta 6.000 empleos por caída global en el consumo de cerveza

Heineken anunció que eliminará hasta 6.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, una decisión que impactará tanto áreas operativas como administrativas y que equivale a cerca del 7% de su plantilla global.

La medida llega en un contexto complejo para la industria cervecera, marcado por una disminución sostenida en la demanda.

La compañía explicó que los recortes estarán asociados al cierre de algunas cervecerías y a un proceso de consolidación que ya avanza en Europa.

También contempla la integración de mercados pequeños en “clústeres” regionales, con el objetivo de reducir costos y centralizar funciones administrativas.

“Esto realmente afecta a todos los niveles de la organización”, afirmó el director financiero, Harold van den Broek, durante una conferencia con inversionistas.

El ejecutivo agregó que la inteligencia artificial jugará un papel importante en la expansión de los servicios compartidos dentro de la compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Heineken subieron más de 4% en la bolsa de Ámsterdam. En los últimos 12 meses, el valor de la compañía ha aumentado cerca de un 15%, alcanzando una capitalización aproximada de 45.000 millones de euros.

