x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

USO desmiente a Petro y le da cátedra sobre precios del petróleo de Ecopetrol y fracking en Colombia

La USO contradijo a Petro sobre posible quiebra de Ecopetrol con Brent a 60 dólares y defendió el fracking con argumentos técnicos.

  • La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato petrolero más grande del país, salió al paso para aclarar y desmentir las declaraciones del presidente Petro. FOTO: Colprensa.
    La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato petrolero más grande del país, salió al paso para aclarar y desmentir las declaraciones del presidente Petro. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

En medio del consejo de ministros convocado por la emergencia invernal que afecta a Córdoba y otras regiones del Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro lanzó una afirmación que encendió el debate petrolero, de nuevo.

“Yo simplemente he avisado el peligro que si baja el precio del petróleo a 60 dólares el barril se quebró Ecopetrol. ¿O no es así, Edwin? Y el compañero sindicalista que se metió en la bolsa no tiene ni idea de esto. Y entonces, ¿quiere que hagamos fracking? O sea, quiere arruinar a Ecopetrol más rápido. ¿Qué decirles a los trabajadores?”, expresó el mandatario.

Incluso, el mandatario nacional fue más allá y vinculó la crisis climática con la actividad petrolera. “No entiende este problema igual que Robledo, usted no entiende la crisis climática. No entiende que estas aguas que caen aquí es por el petróleo. Por los dueños del petróleo”, afirmó durante su intervención.

Entérese: “Urrá lo maneja hace 4 años el gobierno de Petro”: gobernador Zuleta sobre el control de la hidroeléctrica

USO responde: punto de equilibrio de Ecopetrol ronda los US$50 por barril

La respuesta no tardó. La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato petrolero más grande del país, salió al paso desde su cuenta de X para aclarar y desmentir las declaraciones del presidente.

El breakeven (punto de equilibrio) estimado de Ecopetrol se sitúa alrededor de 50 dólares por barril, mientras que su lifting cost (costo de levantamiento o extracción) promedio es cercano a 12 dólares por barril”, señaló el sindicato.

La USO explicó que cuando la cotización del Brent se ubica por encima del breakeven, Ecopetrol genera utilidades positivas. Por eso, el sindicato afirmó que la idea de que la empresa se quebraría con precios inferiores a 60 dólares por barril “carece de sustento técnico”.

En términos simples, si el punto de equilibrio está cerca de 50 dólares y el costo de extracción (lifting cost) es de 12 dólares, un precio de 60 dólares no implicaría automáticamente pérdidas estructurales.

Conozca aquí: USO responde a Petro: “Negacionismo es acabar con el petróleo y la soberanía energética de Colombia”

Fracking y Vaca Muerta: costos más bajos y debate ambiental

El sindicato también respondió a la afirmación presidencial de que el fracking “precipitaría la quiebra” de Ecopetrol.

En el caso de Vaca Muerta, en Argentina, la USO detalló que el lifting cost está entre 4 dólares y 5 dólares por barril y que el punto de equilibrio ronda los 45 dólares por barril.

Desde esa perspectiva, la USO sostuvo que afirmar que el fracking llevaría a la quiebra a Ecopetrol es incorrecto desde el punto de vista económico y financiero.

La organización agregó preguntas directas al presidente: “¿Sabe usted que los yacimientos no convencionales, en términos de emisiones por barril producido, tienen una huella de carbono menor que muchos campos convencionales maduros?”

“¿Sabe usted que el petróleo producido mediante fracking es generalmente liviano, con mejor precio de mercado, frente al crudo pesado que hoy constituye una parte importante de la producción colombiana?”.

Le puede interesar: Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable

Temas recomendados

Sindicatos
Ecopetrol
Energía
Petróleo
Fracking
Producción petrolera
USO
Reservas de petróleo
Colombia
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida