El Liverpool extraña a Luis Díaz: la confesión de Arne Slot sobre el colombiano

Mientras Luis Díaz goza de un gran presente en el Bayern de Múnich de Alemania, en Liverpool , su último club, aún lo extrañan.

Previo al juego que el equipo inglés tendrá este miércoles ante el Sunderland (3:15 p.m.) y tras la derrota como local el pasado fin de semana contra el Manchester City (1-2), al entrenador de los Reds, el neerlandés Arne Slot, le preguntaron por Luis Díaz, quien dejó huella en un equipo que no muestra la regularidad de antes y es sexto en la actual Premier League.



En rueda de prensa, al orientador mostró frustración por ver partir a un jugador como el guajiro, dando a entender que son decisiones que debe tomar el club en materia económica. A su vez se mostró complacido con lo que viene haciendo el guajiro en el Bayern de Múnich.

“Siempre se echa de menos a los buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados“, empezó diciendo Slot.