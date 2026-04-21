Unilever y Mercado Libre sellan alianza para dominar el e-commerce en Colombia y Latinoamérica

Unilever, multinacional británica líder mundial en bienes de consumo de alta rotación, confirmó un acuerdo con Mercado Libre que permitirá el ingreso de marcas como Rexona, Axe y Pond’s a las vitrinas del mayor e-commerce de América Latina en Colombia.
La compañía señaló que la alianza se materializará a través de una tienda oficial dentro de la plataforma, con la que busca fortalecer su presencia digital en el país y ampliar el acceso a su portafolio en categorías como cuidado personal, hogar y alimentos.
Según las empresas, los productos podrán llegar en menos de 48 horas a las principales ciudades, apalancados en la red logística de Mercado Libre, que actualmente cubre 31 de los 32 departamentos.
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