Trump y las petroleras de EE. UU.: detalles de la reunión clave sobre crudo venezolano

Trump reunirá a ejecutivos de Exxon, Chevron y ConocoPhillips luego de la captura de Maduro y el acuerdo para que Venezuela entregue petróleo a Estados Unidos.

  El presidente Donald Trump sostendrá este viernes una reunión con la empresarios petroleros para dialogar sobre el crudo venezolano. FOTO GETTY
El Colombiano
hace 10 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado para este viernes a una reunión con los principales ejecutivos de las grandes compañías petroleras del país en la Casa Blanca. Se espera la asistencia de ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips. El encuentro, programado para las 2:30 pm (hora local) se realiza en un contexto de profundas tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas sobre la industria energética global.

Según la Casa Blanca, se trata de “una instancia inicial de diálogo con el sector privado” para analizar “la enorme oportunidad” que se presenta para las petroleras ante los cambios recientes en Venezuela.

Contexto: captura de Maduro y decomisos de buques

La reunión se produce días después de una operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. Trump ha vinculado directamente esa operación con la intención de controlar el petróleo venezolano y abrir nuevas posibilidades de negocio para las firmas energéticas estadounidenses.

En paralelo, Washington ha decomisado varios barcos petroleros, incluida una embarcación interceptada “antes del amanecer”, reforzando su presión sobre la exportación de crudo desde Venezuela hacia mercados fuera de su control. El nuevo escenario ha intensificado la atención sobre el futuro del crudo venezolano y el papel de las compañías estadounidenses en su explotación.

Acuerdo de petróleo: hasta 50 millones de barriles

En días recientes, Trump anunció que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo de “alta calidad” que serían comercializados en el mercado estadounidense. El presidente estadounidense afirmó en su publicación en la red Truth Social que “al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca”.

Trump ha subrayado que los ingresos de estas ventas, calculados potencialmente en miles de millones de dólares, serían administrados bajo su supervisión para “asegurar” que beneficien tanto a la población venezolana como a la estadounidense.

Participación de las petroleras y objetivos del encuentro

Además de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, se espera que asistan otras figuras clave de la industria energética para explorar el potencial de inversión en la infraestructura petrolera venezolana, gravemente deteriorada por años de falta de mantenimiento e inversiones.

La administración Trump ha enfatizado la oportunidad de revitalizar la producción petrolera de Venezuela, cuyo sector ha sufrido una caída sostenida durante la última década, y de garantizar el acceso del crudo venezolano a los mercados internacionales bajo control estadounidense.

Pese al interés manifestado por el gobierno de Trump, analistas del sector y algunas fuentes de la propia industria señalan que las inversiones necesarias para restaurar la producción en Venezuela podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares y requerir años de trabajo, dados los daños estructurales y la incertidumbre política en el país sudamericano.

La reunión de este viernes será, por tanto, una primera oportunidad formal para que las petroleras evalúen las condiciones y riesgos de posibles proyectos, en medio de un panorama energético global volátil y altamente competitivo.

