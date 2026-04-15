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¿Quiere trabajar en Europa? Abren 850 oportunidades para colombianos en 2026; así puede aplicar

En Polonia y España buscan talento colombiano con vacantes en industria, turismo y hotelería, en medio del creciente interés por migrar.

  • Colombianos podrán acceder a empleos y prácticas en Europa con procesos formales y acompañamiento. FOTO: Depositphotos
    Colombianos podrán acceder a empleos y prácticas en Europa con procesos formales y acompañamiento. FOTO: Depositphotos
  • La convocatoria incluye empleos en Polonia y prácticas en hoteles y restaurantes en España para colombianos. FOTO: CORTESÍA
    La convocatoria incluye empleos en Polonia y prácticas en hoteles y restaurantes en España para colombianos. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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Cada vez son más los colombianos buscan oportunidades laborales en el exterior, por lo que, Europa vuelve a abrir sus puertas, con una nueva convocatoria que ofrece 850 vacantes para trabajar o realizar prácticas profesionales en países como Polonia y España durante 2026.

El programa es liderado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair, en alianza con operadores internacionales de empleo, y busca facilitar el acceso a experiencias laborales formales y acompañadas en el exterior.

El interés por este tipo de oportunidades no es menor. De acuerdo con cifras de Migración Colombia y el CERAC, entre 2022 y 2025 más de 1,3 millones de colombianos emigraron de manera definitiva, una cifra muy por encima del promedio histórico.

“Trabajar o hacer prácticas en el exterior representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Lo clave es hacerlo a través de procesos formales que garanticen acompañamiento y legalidad”, explicó Luz Marina Vargas, gerente de la organización.

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Vacantes en Polonia: empleo en sectores industriales y operativos

De las 850 oportunidades disponibles, 400 corresponden a empleos en Polonia, dirigidos a hombres y mujeres entre los 18 y 50 años.

Las vacantes están enfocadas en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, manufactura, alimentos y agricultura especializada. También hay opciones para perfiles técnicos, como soldadores, conductores y operarios industriales.

Uno de los atractivos del programa es que, además del salario en moneda local (zlotys), algunos empleadores ofrecen beneficios como alojamiento subsidiado, seguro médico y acompañamiento en español durante el proceso de adaptación.

Según la organización, más de 250 colombianos ya han viajado a este país bajo este programa. Es el caso de Edwin Vallejo, tecnólogo en electrónica industrial, quien asegura que encontró estabilidad laboral y condiciones claras.

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Prácticas en España: oportunidad para estudiantes colombianos

La convocatoria incluye empleos en Polonia y prácticas en hoteles y restaurantes en España para colombianos. FOTO: CORTESÍA
La convocatoria incluye empleos en Polonia y prácticas en hoteles y restaurantes en España para colombianos. FOTO: CORTESÍA

La convocatoria también incluye 450 plazas de prácticas en España, dirigidas a jóvenes entre los 18 y 35 años que estén estudiando programas técnicos, tecnológicos o universitarios.

Las prácticas se desarrollan entre 3 y 6 meses en hoteles y restaurantes, principalmente en áreas como turismo, gastronomía, hotelería, administración y marketing.

Los participantes pueden desempeñarse como ayudantes de cocina, recepcionistas, camareros o asistentes en eventos, entre otros roles. Además, algunos programas incluyen alojamiento, alimentación y un apoyo económico mensual de entre 200 y 300 euros.

Jesús Miguel Elías Balmaceda, estudiante colombiano que actualmente realiza sus prácticas en Galicia, destaca el acompañamiento recibido durante el proceso y la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un entorno internacional.

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¿Cómo aplicar a las vacantes en Europa?

La convocatoria estará abierta hasta el sábado 25 de abril. Los interesados pueden consultar requisitos, beneficios y condiciones a través de la página oficial www.workandtravelaupair.org o comunicarse por teléfono o WhatsApp (300 814 1365) o el teléfono (310 762 4337).

El proceso incluye inscripción mediante formulario, entrevistas informativas y acompañamiento en trámites como documentación y visa.

El costo del formulario es de $20.000 para residentes en Bogotá y $27.000 para otras ciudades.

Desde la organización insisten en la importancia de aplicar a este tipo de programas a través de canales formales, para evitar riesgos asociados a ofertas laborales irregulares.

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