Más de 315.000 obligaciones tributarias fueron regularizadas gracias a alivios de la Dian

Las medidas de alivio tributario adoptadas por el Gobierno Nacional como parte de la Emergencia Económica permitieron la regularización de 315.795 obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que se encontraban en mora ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). De acuerdo con la entidad, 175.213 contribuyentes se acogieron a los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo 0240 del 13 de marzo de 2026, lo que se tradujo en pagos por $2,59 billones y en la normalización de miles de obligaciones pendientes con la administración tributaria.

La Dian destacó que los resultados reflejan el impacto de las medidas transitorias de reducción de sanciones e intereses moratorios, así como de las estrategias de acompañamiento implementadas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. “La respuesta de los contribuyentes demuestra que cuando existen medidas claras, alivios efectivos y canales de atención oportunos, el cumplimiento es posible. Seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de cobro para facilitar que quienes aún mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día y avanzar hacia una mayor cultura de cumplimiento voluntario”, afirmó el director de la entidad, Carlos Emilio Betancourt Galeano. La normalización de las 315.795 obligaciones fue posible gracias a la participación de 175.213 contribuyentes que aprovecharon los alivios ofrecidos por la entidad para saldar deudas tributarias, aduaneras y cambiarias. El recaudo obtenido alcanzó los $2,59 billones, una cifra que la Dian considera relevante tanto para fortalecer las finanzas públicas como para reducir los niveles de cartera vencida.

Bogotá concentró la mayor cantidad de obligaciones regularizadas

Siete direcciones seccionales concentraron más del 80% del recaudo nacional asociado a los alivios tributarios.

Bogotá lideró los resultados con 58.898 contribuyentes que normalizaron 118.836 obligaciones y realizaron pagos superiores a $1,02 billones. La siguieron Medellín, con recaudos por $374.476 millones, y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, con $306.677 millones. También se destacaron Cali, con $167.249 millones; Barranquilla, con $95.055 millones; Bucaramanga, con $88.516 millones; y Cartagena, con $74.011 millones. El Impuesto sobre las Ventas (IVA) concentró la mayor parte del recaudo derivado de las obligaciones regularizadas, con $945.418 millones, equivalentes al 36,4% del total. Le siguieron el Impuesto sobre la Renta, con $741.015 millones (28,5%), y la Retención en la Fuente, con $597.230 millones (23%). Asimismo, los contribuyentes realizaron pagos por $120.480 millones correspondientes al Régimen Simple de Tributación, $67.347 millones por concepto de Impuesto al Consumo y $125.297 millones asociados a otros conceptos tributarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para promover la normalización de las obligaciones pendientes, la Dian puso en marcha una estrategia integral de acompañamiento que incluyó más de dos millones de acciones de contacto con contribuyentes.

Entre las actividades realizadas se contabilizaron 251.649 correos electrónicos, 618.981 mensajes de texto, 291.593 mensajes de WhatsApp y 354.957 interacciones mediante sistemas IVR informativos e interactivos. Además, la entidad efectuó cerca de 89.000 llamadas telefónicas y desarrolló nueve webinars. Estas acciones permitieron orientar a más de 28.000 contribuyentes en tiempo real sobre las alternativas para ponerse al día con sus obligaciones.

Jornadas especiales permitieron gestionar más obligaciones pendientes

La estrategia se complementó con jornadas de atención personalizada desarrolladas entre el 16 de marzo y el 30 de abril en las diferentes direcciones seccionales del país.