Más de 315.000 obligaciones tributarias fueron regularizadas gracias a alivios de la Dian

Las medidas de alivio tributario adoptadas por el Gobierno Nacional como parte de la Emergencia Económica permitieron la regularización de 315.795 obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que se encontraban en mora ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
De acuerdo con la entidad, 175.213 contribuyentes se acogieron a los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo 0240 del 13 de marzo de 2026, lo que se tradujo en pagos por $2,59 billones y en la normalización de miles de obligaciones pendientes con la administración tributaria.