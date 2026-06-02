Autoridades de tránsito incrementarán redadas en Provenza, La 70 y otras zonas de rumba en Medellín

Como parte de una estrategia para reducir los accidentes y las infracciones a la norma, las autoridades de tránsito en Medellín extremarán sus controles en varias zonas con establecimientos nocturnos.
Según anticipó la Secretaría de Movilidad de Medellín, los operativos de control se concentrarán en puntos como la carrera 70, entre la estación Estadio del metro y la Universidad Pontificia Bolivariana; y sectores en El Poblado como los alrededores del Parque Lleras, el parque principal de El Poblado, Astorga, Manila y Provenza.
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De igual forma, las autoridades señalaron que intensificarán sus esfuerzos para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito en la vía Las Palmas, en donde, según los datos del Distrito y los de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, ya han registrado por lo menos 489 siniestros entre enero de 2025 y enero de 2026 entre la variante y la doble calzada, con un saldo de 12 personas muertas y 302 lesionadas, en su mayoría motociclistas.
En este último corredor vale recordar que desde comienzos de este año tanto la Alcaldía de Medellín como la de Envigado y Rionegro desplegaron una ofensiva conjunta para ponerle freno a los piques ilegales y controlar otros riesgos allí.