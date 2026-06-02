Autoridades de tránsito incrementarán redadas en Provenza, La 70 y otras zonas de rumba en Medellín

Como parte de una estrategia para reducir los accidentes y las infracciones a la norma, las autoridades de tránsito en Medellín extremarán sus controles en varias zonas con establecimientos nocturnos. Según anticipó la Secretaría de Movilidad de Medellín, los operativos de control se concentrarán en puntos como la carrera 70, entre la estación Estadio del metro y la Universidad Pontificia Bolivariana; y sectores en El Poblado como los alrededores del Parque Lleras, el parque principal de El Poblado, Astorga, Manila y Provenza. Le puede interesar: Tras de cotudo, con paperas: taxista mal parqueado intentó huir en contravía por el carril exclusivo del Metroplús De igual forma, las autoridades señalaron que intensificarán sus esfuerzos para controlar el cumplimiento de las normas de tránsito en la vía Las Palmas, en donde, según los datos del Distrito y los de la Concesión Túnel Aburrá Oriente, ya han registrado por lo menos 489 siniestros entre enero de 2025 y enero de 2026 entre la variante y la doble calzada, con un saldo de 12 personas muertas y 302 lesionadas, en su mayoría motociclistas. En este último corredor vale recordar que desde comienzos de este año tanto la Alcaldía de Medellín como la de Envigado y Rionegro desplegaron una ofensiva conjunta para ponerle freno a los piques ilegales y controlar otros riesgos allí.

A mediados de mayo pasado, el balance de las autoridades daba cuenta de la imposición de por lo menos 1.768 órdenes de comparendo solamente en ese corredor entre los municipios de Medellín y Envigado. Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, explicó que la nueva ofensiva de operativos se concentrará especialmente en horarios nocturnos y los fines de semana, esto con el objetivo de evitar que los ciudadanos conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol o infrinjan en general las normas de tránsito. Lea también: En la Comuna 13 un conductor de grúa recibió ‘piedrazo’ y terminó fracturado; ya identificaron al responsable “Estos lugares tienen una gran afluencia de personas, lo que representa un foco de alto riesgo para su integridad por el consumo de alcohol y malas conductas en materia de tránsito”, expresó el funcionario. Ruiz añadió que en los controles se buscará prevenir comportamientos como las carreras clandestinas, piques ilegales, maniobras peligrosas, exceso de velocidad, inobservancia de las señales de tránsito, entre otros.

Estas estrategias se suman a recientes iniciativas lanzadas también por la Alcaldía de Medellín para mejorar la circulación en las vías y promover el cumplimiento de las normas. A finales de mayo pasado otra iniciativa lanzada por el Distrito está enfocada en combatir el mal parqueo, que no solo ha sido identificado como uno de los problemas más graves de movilidad en los barrios y el Centro de Medellín, sino incluso un riesgo para la atención de emergencias. Siga leyendo: ¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas? Tan solo durante los primeros cinco meses de este año, las autoridades ya habían sorprendido a por lo menos 19.627 ciudadanos parqueando mal sus vehículos, en una problemática que ya había dejado 5.112 vehículos inmovilizados.