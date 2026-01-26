Ojo empresas: estos trabajadores no podrán ser contratados por prestación de servicios en 2026

La entrada en vigor de la reforma laboral introduce cambios de fondo en el mercado laboral colombiano y redefine la forma en que empresas y entidades públicas pueden vincular a sus trabajadores. Por ejemplo, establece reglas más estrictas al uso de contratos por prestación de servicios, una figura que durante años fue utilizada incluso para labores permanentes.
Puede leer: Vigilancia, el sector más impactado por alza del salario mínimo y recargos nocturnos
Además de modificar aspectos clave como el horario diurno y nocturno, el límite de horas extras, la duración máxima de la jornada y los recargos por trabajo dominical o en festivos, la ley pone el foco en la tercerización y en los contratos de servicios, ampliamente extendidos tanto en el sector público como en el privado. El objetivo es cerrar vacíos legales que permitían encubrir relaciones laborales bajo figuras contractuales menos protectoras.