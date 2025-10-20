Petro afirma que “TLC con EE. UU. está suspendido de facto”; transmitirá Consejo de Ministros donde definirá “respuesta colombiana” a Trump

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las tensiones con Estados Unidos. El mandatario colombiano señaló que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y el país norteamericano está “suspendido de facto”.
El señalamiento los hizo en su cuenta de X, donde explicó que la decisión de Washington de imponer un arancel general del 10% (anunciado en abril de este año) y eliminar las preferencias arancelarias constituye una violación directa al acuerdo comercial vigente desde 2012.
“El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU.”, dijo Petro.