¡Salud! Este es el top de vinos de 2025

Por José Rafael Arango

Certified Sommelier CMS

Jurado Concurso Mundial de Bruselas

Instagram: @joserafaelarango Pese a todas las dificultades 2025 fue un año pletórico de grandes vinos para nuestro país, Francia viene con paso lento pero seguro, llegó la famosa Champaña Piper Heidsiek, aparecieron los vinos naranja alsacianos de la casa Lorentz y nuevas zonas se posicionan como el pontificio Ródano francés y su B&G Crozes-Hermitage. Italia contraatacó con un príncipe de la casa Tedeschi y su Amarone de ensueño. España se fue con un tempranillo de Postín y su potente Rejón Zamorano. Portugal nos deslumbra con un bodeguero leyenda como Luis Pato y su uva baga, La marina norteamericana se reportó con un cabernet de Napa llamado Groth, pero Suramérica no se quedó atrás apareció Uruguay con el que es quizás su mejor bodega y una de las mejores de Suramérica como lo es Garzón. Los albicelestes llegaron con uno de sus mejores malbec y la laureada bodega Achaval-Ferrer. Chile la “rompió” con una bodega que se está ganando todos los premios internacionales como lo es la bodega VIK, así pues, querido lector, relájense y disfrute este top exclusivo que EL COLOMBIANO le trae todos los años y un feliz 2026. ¡Salud!

Estos son los primeros cinco vinos reseñados. FOTOS José Rafael Arango

1. Vik Millahue

Bodega: VIK

Uvas: 76% Cabernet Sauvignon; 24% Cabernet Franc

Año: 2020

País: Chile

Zona: Cachapoal

Importa: Dislicores

Potencial de Guarda: 25 años

Desde que el empresario de origen noruego Alexander VIK puso sus ojos en Chile hace apenas 20 años, fundó uno de los proyectos vinícolas mas importantes del orbe con sus 4.400 há en el corazón de Cachapoal, solo ha cosechado los mayores éxitos y mejores puntuaciones con sus vinos, de la mano del enólogo chileno Cristian Vallejo ha logrado consolidar en menos de 20 años uno de los mejores vinos de Suramérica. Este cabernet es una oda al cabernet chileno con un final de fantasía y una guarda proverbial.

2. Champagne Cuvée Sublime

Bodega: Piper-Heidsieck

Uvas: 50% Pinot Noir; 30% Meunier; 20% Chardonnay

Año: NV

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Pedro Domecq Colombia

Potencial de Guarda: 15 años

Esta casa fundada en 1785, tiene toda la historia y tradición de los grandes elaboradores de champaña, maneja mas de 50 de los mejores “cru” (los mejores viñedos) de la región y de la mano del Chief de Cave Emilien Boutillat, ha logrado unas burbujas Demi Sec (semi dulces, burbujas y dulzor no son incompatibles), envejecidas 36 meses sobre sus lías, con una textura suntuosa y una acidez refrescante, bienvenido Piper a Colombia y sus burbujas de fantasía. Champañas secas o dulces con esta historia siempre serán un vino para los ángeles.

3. Petit Clos Block #560

Bodega: Garzón

Uva: 100% Cabernet Franc

Año: 2018

País: Uruguay

Zona: Garzón

Importa: Kava Terroir (Zona K)

Potencial de Guarda: 25 años

Otro modelo de éxito enológico de historia reciente es el del empresario argentino Alejandro Bulgheroni y su bodega Garzón fundada en 1999 en Punta del Este Uruguay, convirtiéndose en poco tiempo en la mejor bodega de los charruas y una de las mas prestigiosas de Suramérica, hoy es el eje fundamental de la viticultura Atlántica en el continente. Ya sus tannat y sus albariños nos habían sorprendido y ahora este cabernet franc alcanza una elegancia y sutileza digna de los mejores Franc del mundo. Uruguay tiene mucho para contar y nadie mas elocuente como Garzón para relatarnos esta historia. Puede leer: El jardín de Epicuro: Ser o no Ser

4. Capitel Monte Olmi; Amarone della Valpolicella; D.O.G.C; Classico; Riserva

Bodega: Tedeschi

Uvas: 30% Corvina; 30% Corvinone; 30% Rondinella; 10% Otras

Año: 2016

País: Italia

Zona: Valpolicella (Veneto)

Importa: Mercado de Vinos

Potencial de Guarda: 40 años

Con cuatro siglos de historia bodegas Tedeschi se ha convertido en un referente indispensable para hablar de los vinos de la Valpolicella, esa mítica región al noreste italiano que produce uno de los tres vinos llamados “Príncipes” en Italia: El Amarone della Valpolicella, este caldo se hace con la pasificación (deshidratación) de las uvas típicas de la región como la corvina o el corvinone, para luego vinificar un caldo con una concentración gloriosa que reposará 48 meses en roble croata y un año en botella, para convertirse en una fantasía liquida digna de la mesa de un rey, alcanzando, sin rubor, los 17 grados de alcohol y una elegancia pocas veces vista en un vino.

5. Quimera

Bodega: Achaval Ferrer

Uvas: 50% Malbec; 29% Cabernet Sauvignon; 10% Merlot; 10% Cabernet

Franc; 1% Petit Verdot

Año: 2021

País: Argentina

Zona: Mendoza

Importa: DLK Importaciones

Potencial de Guarda: 25 años

Desde que Santiago Achaval, junto a Manuel Ferrer y Roberto Cipresso, encontraron viñas centenarias en el corazón del valle de Uco (Mendoza) a punto de ser arrancadas por su bajo rendimiento, la suerte de estos tres personajes cambió, pues encontraron algo mejor que el oro, los viñedos antiguos producen vinos mas elegantes, de mayor color y concentración, PH mas bajo, lo que les da un potencial de guarda y evolución increíbles. Y eso fue lo que crearon un vino que hoy es oro líquido y un grande de la Argentina de reciente llegada a Colombia. Me agradecerá cuando lo pruebe.

Más vinos recomendados. FOTO José Rafael Arango

6. Dinámico

Bodega: Filipa Pato

Uva: 100% Baga

Año: 2022

País: Portugal

Zona: Bairrada

Importa: Club del Gourmet

Potencial de Guarda: 10 años

Alguna vez un sabio sommelier me dijo que no hay uvas malas, simplemente están esperando un genio que las haga brillar y ese genio se llama Luis Pato y su hija Filipa con la uva baga de su natal Bairrada en Portugal. Este bello país con sus mas de 500 variedades autóctonas cuenta con joyas como la baga que da vinos especiados con notas de fruta roja e incienso, que bien elaborado se vuelve inolvidable no en vano dijo el crítico Santi Rivas con su estilo desabrochado que probar este vino “Dinámico” es probar los vinos de moda y tendencia en Portugal

7. Reserva

Bodega: Groth

Uvas: 95% Cabernet Sauvignon; 3% Merlot; 2% Petit Verdot

Año: 2021

País: EE. UU.

Zona: Oakville (Napa Valley)

Importa: 90 Puntos

Potencial de Guarda: 35 años

No creo que Dennis y Judy Groth midieran la importancia de su emprendimiento cuando en 1981 compraron 121 acres de viñedo en Oakville en pleno corazón de Napa Valley, nadie podía imaginarse que el proyecto de unos soñadores se convirtiera en una de las Mecas del vino de la importancia de Burdeos, Toscana o Borgoña y que allí se producirían algunos de los vinos íconos del mundo no solo por precio sino por calidad. Este cabernet con 22 meses de barrica presenta notas de cedro, chocolate amargo, caramelo y arándanos sobre taninos de terciopelo, una joya que vale la pena probar. Le puede interesar: El jardín de Epicuro: simplemente Napa Valley

8. Rejón

Bodega: Familia Gil

Uva: 100% Tempranillo

Año: 2020

País: España

Zona: Toro (Castilla y León)

Importa: Yadich

Potencial de Guarda: 30 años

Allí donde la uva tempranillo cambia de nombre y comienza a ser llamada tinta de toro por sus vinos vigorosos, espesos y de extraordinario carácter, con sus 16 grados de alcohol, la familia Gil, bodegueros ejemplares a lo largo y ancho de España, nace este vino llamado Rejón, producido en el soleado y cálido pueblo de Pego (Zamora), este tempranillo viene de un asombroso viñedo pre filoxérico de mas de 130 años, un prodigio que muy pocos pueden contar, así como se cuentan las escasas botellas que se hacen casi para coleccionistas, pues la expresión de este tempranillo es una de las mas elegantes, vigorosas y fundacionales de España.

9 .Orange Wine/Qui L’eût Cru?

Bodega: Gustave Lorentz

Uvas: 65% Gewürztraminer; 25% Pinot Gris; 10% Sylvaner

Año: 2024

País: Francia

Zona: Alsacia

Importa: La cave des Comperes

Potencial de Guarda: 10 años

La primera mención de la familia Lorentz en el municipio de Ribeauvillé (Alsacia) se remonta al final de la Guerra de los Treinta Años, en la segunda mitad del siglo XVII. Eran posaderos o toneleros, además de «gourmets», el antiguo nombre que se daba a los comerciantes de vino, lo que les otorgaba un estatus importante en la región. Hoy son siete generaciones de excelencia haciendo algunos de los mejores vinos de Alsacia. Para la muestra este botón, la moda de los vinos naranja (orange wine) llegó para quedarse uvas blancas vinificadas a la manera de tintos con sus pieles para obtener un vino misterioso y delicado a la vez, me agradecerá haber conocido el fantástico mundo de los vinos naranja..

Crozes-HermitageTerre de Violettes