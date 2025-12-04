¡Salud! Este es el top de vinos de 2025

Por José Rafael Arango
Certified Sommelier CMS
Jurado Concurso Mundial de Bruselas
Pese a todas las dificultades 2025 fue un año pletórico de grandes vinos para nuestro país, Francia viene con paso lento pero seguro, llegó la famosa Champaña Piper Heidsiek, aparecieron los vinos naranja alsacianos de la casa Lorentz y nuevas zonas se posicionan como el pontificio Ródano francés y su B&G Crozes-Hermitage. Italia contraatacó con un príncipe de la casa Tedeschi y su Amarone de ensueño. España se fue con un tempranillo de Postín y su potente Rejón Zamorano. Portugal nos deslumbra con un bodeguero leyenda como Luis Pato y su uva baga, La marina norteamericana se reportó con un cabernet de Napa llamado Groth, pero Suramérica no se quedó atrás apareció Uruguay con el que es quizás su mejor bodega y una de las mejores de Suramérica como lo es Garzón. Los albicelestes llegaron con uno de sus mejores malbec y la laureada bodega Achaval-Ferrer. Chile la “rompió” con una bodega que se está ganando todos los premios internacionales como lo es la bodega VIK, así pues, querido lector, relájense y disfrute este top exclusivo que EL COLOMBIANO le trae todos los años y un feliz 2026. ¡Salud!