Combates en vereda de Nariño, Antioquia, dejó muertos a cinco presuntos integrantes del Clan Oriente

Los hechos se registraron sobre las 8:00 de la noche de este miércoles en la vereda El Recreo, cuando tropas del Gaula Militar estaban realizando un operativo en conjunto con la Fiscalía y allí se presenta un hostigamiento a las autoridades, el cual fue respondido de inmediato.

Enfrentamientos entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes del Clan Oriente en el municipio de Nariño, Oriente antioqueño, dejó a cinco presuntos criminales muertos, entre ellos quien estaría liderando esta estructura criminal.

En medio de este cruce de disparos cayó abatido Rodrigo Arango Galeano, alias Rigo o Farley, quien habría asumido el liderazgo de esta estructura delincuencial luego de la captura de Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camilia el 27 de julio de 2023.

Entérese: Capturan a alias Camilo, jefe del Clan de Oriente y terror de varios municipios de Antioquia y Caldas

Además de este cabecilla cayeron abatidos cuatro presuntos miembros de su equipo de escoltas, identificados como Andrés Felipe García García, Diego Alberto Zapata Gallo, Esneider Blandón Álvarez y Jhon Eiver Granada Rondón.

Según reportes oficiales, algunos de los abatidos en este enfrentamiento estarían implicados en el asesinato de Jhon Jarol Obregón Yépez, de 13 años, dentro de una vivienda de la vereda Balsora, de este municipio, el pasado 17 de octubre.

También estaría implicado en los múltiples hurtos a la estación de gasolina de la vereda El Recreo, ubicada en la misma zona donde ocurrieron los enfrentamientos. Estos hechos llevaron a que el administrador del lugar se tuviera que ir para resguardar su seguridad.

Le puede interesar: Autoridades ocuparon bienes del Clan de Oriente avaluados en casi $17.000 millones

Este grupo armado no tendría ninguna relación con el Clan del Golfo y, por el contrario, tendría alianzas con el frente 36 de las disidencias de las Farc en este municipio, todo para enfrentarse a la subestructura Magdalena Medio del Clan del Golfo por la explotación ilegal del oro en la cuenca del río Samaná.