Así fue el Spotify Wrapped 2025 de los periodistas de EL COLOMBIANO

Luego de ofrecerles a sus casi 700 millones de usuarios la posibilidad de conocer qué y cómo escucharon durante todo el 2025, Spotify se convirtió en protagonista de las redes sociales y de numerosos titulares en este último día.

Lea: Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo según Spotify; Blessd es el local más escuchado en Colombia

El Wrapped, que es el resumen de lo más escuchado a nivel mundial en el año, también permite medir de manera personal cuánto tiempo le dedicamos a la plataforma, cuál fue esa canción que, sin notarlo, se coló en nuestra lista de favoritas y qué artista se coronó como el rey de nuestra playlist. Los periodistas de EL COLOMBIANO revisamos nuestros resúmenes de lo que sonó en 2025 en nuestros audífonos.

Lo primero es que no estuvimos alejados de la tendencia global. Luego de que Spotify lanzara el Wrapped, también compartió el listado de los artistas más escuchados en el mundo. El ganador fue Bad Bunny, quien estuvo en el Top 5 de nuestra redacción gracias a su último álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Por ejemplo, el puertorriqueño encabeza la lista de artistas más escuchados de Isabella Chica, periodista de redes sociales.

Karol G y Shakira son otros dos nombres frecuentes en los Wrapped 2025 de EL COLOMBIANO. Ambas artistas nacionales entraron al ranking mundial y encabezan la lista de las artistas femeninas mejor posicionadas en la plataforma en Estados Unidos.