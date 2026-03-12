Jóvenes de la generación Z realizan el 60% de las compras de lujo en Colombia

Los consumidores de la generación Z se están convirtiendo en los principales impulsores del comercio de lujo en el retail colombiano. De acuerdo con empresarios del sector, este grupo —integrado principalmente por jóvenes entre los 15 y 29 años— concentra cerca del 60% de las compras en algunas tiendas especializadas, mientras que en otras está creciendo rápidamente. Así lo explicó el paisa Santiago Barrientos, cofundador del retail SBQ. El empresario aseguró que este fenómeno se explica en gran parte por el comportamiento digital de estos consumidores y su cercanía con las tendencias globales de moda. “Es la generación Z la que hoy más compra en nuestras tiendas. Son jóvenes muy digitales, que siguen tendencias y tienen mucha información sobre los productos de lujo”, señaló el empresario. La compañía SBQ vende gafas, ropa y perfumes de lujo en 19 ciudades colombianas. Son productos de marcas internacionales como Ray-Ban, Oakley, Prada, Miu Miu, Versace y Dolce & Gabbana, entre otras. Lea también: Monastery, la marca paisa de lujo que ya le apunta a vender $100.000 millones Otra de las tiendas protagonistas en lujo es Monastery. Esta firma paisa fue pionera en llevar el lujo local a Europa y Norteamérica. Hoy ya cuenta con 29 tiendas entre Colombia y EE. UU. En su caso, entre el 15% y el 22% de las ventas obedecen al consumo de la generación Z. De hecho, las compras de estos jóvenes crecieron un 14% en esta tienda en el último año; sin embargo, la mayor proporción, un 55%, obedece a los millennials, personas entre los 30 y 45 años.

La generación Z comprará el 25% del mercado global de lujo en 2030

Un estudio elaborado por Boston Consulting Group y Altagamma confirma el creciente protagonismo de la generación Z en el mercado global del lujo. El informe señala que la participación de este grupo en el gasto total del sector pasó del 4% en 2019 al 12% en 2024. Además, se proyecta que para 2030 representen cerca del 25% del mercado global del lujo. El estudio también indica que el 80% de los consumidores de esta generación tiene intención de comprar productos de lujo en los próximos 12 meses, lo que los convierte en el grupo generacional más optimista en términos de gasto. Entérese: Top 10 de lo más lujoso que hay en Medellín Otro hallazgo relevante es que el 70% de los jóvenes afirma sentirse representado por las marcas globales de lujo, una proporción superior a la registrada entre los millennials y otras generaciones. Según el reporte, lejos de reducir su consumo, la generación Z está mostrando una fuerte conexión emocional con las marcas y una alta intención de compra.

¿Qué productos de lujo compran los jóvenes?

En el caso de las mujeres predominan las compras de gafas de marcas como Prada y Miu Miu en SBQ, especialmente los modelos pequeños que actualmente marcan tendencia. En los hombres, uno de los productos más buscados son las gafas de la marca Cartier, cuyos precios pueden oscilar entre cuatro y siete millones de pesos. Ese retail también vende prendas como gorras, chaquetas y otras piezas de ropa, así como perfumes de nicho provenientes de casas independientes, diferentes a las marcas tradicionales del mercado.

Tiendas de lujo en ciudades como Medellín y Bogotá reportan tickets promedio de hasta $1,5 millones por compra en productos como gafas, ropa y perfumes. FOTO SBQ.

El ticket promedio de compra varía según la ciudad. En Medellín, por ejemplo, el gasto promedio en este tipo de productos se ubica entre $1 millón y $1,5 millones. En el resto del país, el valor promedio de compra se sitúa entre $800.000 y $1 millón. En prendas de ropa, el gasto también varía según el perfil del comprador. Las mujeres suelen adquirir productos de marcas nacionales con precios cercanos a $300.000, mientras que los hombres gastan entre $400.000 y $500.000 por prenda.

¿Cómo está creciendo el retail de lujo en Colombia?

La empresa SBQ opera actualmente en ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Cali y Bucaramanga. La compañía cuenta con 19 tiendas en el país y genera cerca de 100 empleos. De acuerdo con Barrientos, la empresa registró ingresos cercanos a $30.000 millones el año pasado y proyecta seguir expandiéndose con la apertura de tres nuevas tiendas durante este año. Además del negocio de retail, la compañía también está desarrollando marcas propias de ropa y exportando perfumes a mercados internacionales como Estados Unidos, México, Puerto Rico e Italia. El empresario explicó que el crecimiento del sector está obligando a las empresas a transformar la experiencia de compra, integrando herramientas digitales con espacios físicos más interactivos.

¿Cómo están cambiando las estrategias del retail?

Según explicó Sebastián Barrientos en un comunicado de la compañía, el aumento de clientes jóvenes está obligando al retail a replantear sus estrategias de comunicación y marketing.