Jóvenes de la generación Z realizan el 60% de las compras de lujo en Colombia

Los consumidores de la generación Z se están convirtiendo en los principales impulsores del comercio de lujo en el retail colombiano. De acuerdo con empresarios del sector, este grupo —integrado principalmente por jóvenes entre los 15 y 29 años— concentra cerca del 60% de las compras en algunas tiendas especializadas, mientras que en otras está creciendo rápidamente.
Así lo explicó el paisa Santiago Barrientos, cofundador del retail SBQ. El empresario aseguró que este fenómeno se explica en gran parte por el comportamiento digital de estos consumidores y su cercanía con las tendencias globales de moda.
“Es la generación Z la que hoy más compra en nuestras tiendas. Son jóvenes muy digitales, que siguen tendencias y tienen mucha información sobre los productos de lujo”, señaló el empresario.
La compañía SBQ vende gafas, ropa y perfumes de lujo en 19 ciudades colombianas. Son productos de marcas internacionales como Ray-Ban, Oakley, Prada, Miu Miu, Versace y Dolce & Gabbana, entre otras.
Otra de las tiendas protagonistas en lujo es Monastery. Esta firma paisa fue pionera en llevar el lujo local a Europa y Norteamérica. Hoy ya cuenta con 29 tiendas entre Colombia y EE. UU.
En su caso, entre el 15% y el 22% de las ventas obedecen al consumo de la generación Z. De hecho, las compras de estos jóvenes crecieron un 14% en esta tienda en el último año; sin embargo, la mayor proporción, un 55%, obedece a los millennials, personas entre los 30 y 45 años.