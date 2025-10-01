x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

D1 alcanza 26.000 empleos formales en Colombia y proyecta 30.000 para 2026

La cadena de tiendas en formato hard discount destacó que su expansión ha generado más de 1.800 nuevos empleos en 2025 y que seguirá creciendo en regiones como Bogotá, Antioquia y el Pacífico.

  • Con presencia en todo el país, D1 se consolida como una de las marcas que más empleo formal genera en Colombia, con proyección de crecimiento hasta 2026. FOTO: Colprensa
    Con presencia en todo el país, D1 se consolida como una de las marcas que más empleo formal genera en Colombia, con proyección de crecimiento hasta 2026. FOTO: Colprensa
  • El crecimiento de D1 ha permitido fortalecer el empleo en diferentes regiones del país, con salarios competitivos y oportunidades de ascenso interno. FOTO: EL COLOMBIANO
    El crecimiento de D1 ha permitido fortalecer el empleo en diferentes regiones del país, con salarios competitivos y oportunidades de ascenso interno. FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
01 de octubre de 2025
bookmark

La cadena de tiendas D1 anunció que ya cuenta con 26.000 empleos formales en Colombia, ubicándose entre las principales marcas empleadoras del país. La compañía destacó que su meta es superar los 30.000 trabajadores para 2026, con un crecimiento sostenido en distintas regiones.

Según la empresa, en lo corrido de 2025 ha sumado más de 1.800 nuevos empleos, espera cerrar el año con al menos 1.000 adicionales y generar más de 3.000 nuevos puestos durante 2026. Bogotá, Antioquia, Pacífico, Atlántico, Risaralda y Cundinamarca están entre las zonas con mayor expansión.

Actualmente, las regiones con más empleados son: Antioquia (5.516), Cundinamarca y Boyacá (4.855), Bogotá (2.935) y Valle del Cauca (2.300), lo que refleja el impacto nacional de la cadena en el mercado laboral.

Le puede interesar: ¿Miedo a la inteligencia artificial? Este es el verdadero riesgo laboral, según Zoho

Inclusión y equidad de género

El crecimiento de D1 ha permitido fortalecer el empleo en diferentes regiones del país, con salarios competitivos y oportunidades de ascenso interno. FOTO: EL COLOMBIANO
El crecimiento de D1 ha permitido fortalecer el empleo en diferentes regiones del país, con salarios competitivos y oportunidades de ascenso interno. FOTO: EL COLOMBIANO

D1 resaltó que el 55,2 % de sus colaboradores son mujeres, quienes ocupan posiciones en todos los niveles de la organización. De cara a su expansión, los perfiles más demandados serán asistentes de ventas, auxiliares de bodega y conductores.

Formación y promoción interna

En 2024, más del 97 % de los trabajadores fueron capacitados en diferentes áreas a través de más de 90 cursos presenciales y virtuales. La compañía también destacó que, en los últimos cuatro años, más de 5.000 empleados han sido promovidos, principalmente en áreas de ventas y logística.

“Alcanzar 26.000 empleos formales representa mucho más que una cifra: es la materialización de un propósito colectivo que transforma vidas, fortalece comunidad y hace avanzar al país. Cada puesto de trabajo abre la puerta a derechos laborales, seguridad social y estabilidad para miles de familias”, aseguró María del Pilar Duque, vicepresidenta de Talento Humano de D1.

Lea más: Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia para cubrir 140.000 vacantes; roles solicitados

Una estrategia para atraer y retener talento

En un sector tan competitivo como el retail, la cadena señaló que su estrategia se basa en salarios por encima del mínimo legal, oportunidades de crecimiento interno, formación continua y un enfoque humano y sostenible. Estos elementos, dijo, han sido clave para atraer talento y fidelizar a los trabajadores en todo el país.

Conozca también: Bienestar laboral reduce hasta un 15 % el ausentismo en las empresas colombianas: BPrO

Temas recomendados

Empleo
Empresas
Trabajo
Empleo
Tiendas D1
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida