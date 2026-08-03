Tiendas Ara superó los $8,5 billones en ventas y abrió 64 nuevos locales en Colombia

Tiendas Ara contabilizó ventas por $8,5 billones en Colombia durante el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento total del 21% frente al mismo periodo del año anterior. La cadena de descuento también reportó un aumento del 6,8% en las ventas comparables (Like for Like o LFL), impulsado principalmente por un mayor volumen de compras de los hogares colombianos.
La compañía explicó que este desempeño respondió tanto a la expansión de su red de tiendas como a la preferencia de los consumidores por opciones de ahorro en un entorno donde el precio continúa siendo un factor determinante en las decisiones de compra.