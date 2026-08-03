Tiendas Ara superó los $8,5 billones en ventas y abrió 64 nuevos locales en Colombia

Tiendas Ara contabilizó ventas por $8,5 billones en Colombia durante el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento total del 21% frente al mismo periodo del año anterior. La cadena de descuento también reportó un aumento del 6,8% en las ventas comparables (Like for Like o LFL), impulsado principalmente por un mayor volumen de compras de los hogares colombianos. La compañía explicó que este desempeño respondió tanto a la expansión de su red de tiendas como a la preferencia de los consumidores por opciones de ahorro en un entorno donde el precio continúa siendo un factor determinante en las decisiones de compra.

Durante los primeros seis meses del año, Tiendas Ara inauguró 64 nuevos establecimientos y remodeló otros 12, con lo que alcanzó una red de 1.708 puntos de venta en el país. Conozca: Las 20 empresas de retail más grandes de Colombia: D1 sigue ocupando el primer lugar por ingresos Según la empresa, esta expansión permitió fortalecer su presencia en diferentes regiones y acercar su propuesta comercial a un mayor número de hogares colombianos. En un mercado caracterizado por una fuerte competencia entre las tiendas de descuento y por consumidores cada vez más sensibles a los precios, la compañía mantuvo su estrategia enfocada en ofrecer promociones y precios competitivos. Otro de los resultados destacados del semestre fue el fortalecimiento de las marcas propias, que representaron cerca del 41% de las ventas totales en Colombia. Para ampliar esta oferta, la cadena lanzó 95 nuevos productos y desarrolló 11 campañas comerciales durante el semestre, buscando reforzar su propuesta de valor enfocada en el ahorro.

“Estos resultados reflejan que nuestra estrategia de combinar cercanía, mejores precios y una oferta enfocada en el ahorro sigue respondiendo a las necesidades de los hogares colombianos. Seguiremos creciendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes y ayudarles a cuidar su presupuesto sin renunciar a la calidad”, afirmó Nuno Sereno, gerente de Jerónimo Martins Colombia. Como parte de la celebración de sus 13 años de operación en Colombia, Tiendas Ara realizó la campaña “Un aniversario de talla mundial”, mediante la cual ofreció beneficios de cashback en la compra de productos seleccionados en todo el país. Entérese: La razón por la que supermercados en Colombia le piden la cédula al pagar: lo que deben saber los consumidores

Más de 500 tiendas ya operan con energía solar

En el frente ambiental, la empresa continuó ampliando su programa de sostenibilidad mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en 78 tiendas adicionales durante el semestre.

Con esta expansión, 510 Tiendas Ara, equivalentes a cerca de un tercio de toda su red nacional, ya funcionan incorporando energía solar, una estrategia con la que la compañía busca reducir su impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética de sus operaciones. Además de sus resultados comerciales, Tiendas Ara informó que actualmente desarrolla más de 20 proyectos sociales con presencia en 120 municipios del país. La empresa también destacó la continuidad de su alianza con Unicef, Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la Infancia y la Adolescencia.

Como parte de esta cooperación, realizó una contribución superior a $1.600 millones para apoyar a los damnificados por las inundaciones en Córdoba. Los recursos permiten atender, junto con Unicef, a más de 27.000 personas mediante acciones relacionadas con salud, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, educación y protección. Con estos resultados, Tiendas Ara consolida su crecimiento en el mercado colombiano, apoyada en una estrategia basada en la expansión de su red, el fortalecimiento de sus marcas propias, la oferta de precios competitivos, iniciativas de sostenibilidad y programas de impacto social. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: