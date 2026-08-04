El exfutbolista Diego Serna enfrenta cargos en EE. UU. por presunto transporte de drogas tras detención en Miami

El exdelantero colombiano Diego Serna Lopera, recordado por su paso por Cortuluá, Independiente Medellín, Atlético Nacional y varios clubes de la Major League Soccer (MLS), enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras ser arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por un presunto caso de tráfico de drogas.

El antioqueño, de 52 años, fue detenido luego de arribar a Florida el pasado 29 de julio. Según registros judiciales divulgados este lunes por medios estadounidenses, entre ellos Local 10 News y WPLG, afiliada a la cadena ABC en Miami, transportaba cerca de 8.975 pastillas que las autoridades identificaron como presunta hidrocodona con acetaminofén, un medicamento opioide que anteriormente se comercializaba bajo la marca Vicodin.

De acuerdo con la denuncia, Serna llegó con dos mochilas que contenían siete frascos en cuyo interior se hallaban las tabletas. La investigación señala que las autoridades colombianas habrían alertado previamente a los organismos de seguridad estadounidenses sobre el cargamento que llevaba el exfutbolista.

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Tras ser remitido a una inspección secundaria por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, Serna habría asumido la responsabilidad por el contenido del equipaje y manifestó su intención de colaborar con la investigación, según la declaración consignada por los agentes federales.

Como parte del operativo, y bajo supervisión de las autoridades, el exjugador contactó a una mujer para entregarle una de las mochilas en la zona de salidas del aeropuerto. Una vez se produjo el intercambio, ella también fue detenida por las autoridades estadounidenses.

En su declaración, siempre según la denuncia, Serna aseguró que un conocido le había pagado el tiquete aéreo a cambio de transportar el cargamento desde Colombia hasta Estados Unidos.

Las pruebas practicadas por los investigadores indicaron que las pastillas dieron positivo para opiáceos, motivo por el cual el colombiano fue acusado por presunto tráfico de sustancias controladas.

Una reconocida carrera en Colombia y la MLS

Diego Serna inició su carrera profesional en Cortuluá y posteriormente defendió las camisetas de Independiente Medellín, Atlético Nacional, Once Caldas y Deportes Quindío.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en la MLS, donde vistió las camisetas de Miami Fusion, New York/New Jersey MetroStars, New England Revolution, Los Angeles Galaxy, Colorado Rapids y Miami Dade F.C.

Con el desaparecido Miami Fusion dejó una huella imborrable al convertirse en el máximo goleador histórico de la institución con 52 anotaciones. Además, en 2001 fue incluido en el Once Ideal de la MLS, uno de los mayores reconocimientos individuales de su carrera.

Quedó en libertad bajo fianza

Tras comparecer ante un tribunal federal en Miami, Serna recuperó la libertad bajo una fianza de 100.000 dólares mientras continúa el proceso en su contra.

La audiencia para la lectura formal de cargos quedó programada para el próximo 20 de agosto, fecha en la que avanzará el caso ante la justicia estadounidense.

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