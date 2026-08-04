Video | Indignación: presuntos asesinos de María Camila Potosí se rieron durante audiencia con la Fiscalía

María Camila Potosí tenía 8 meses de embarazo cuando le dijo a su esposo que saldría con una amiga que conoció en un taller de padres: Yulieth Angulo. Esa fue la última vez que la vieron.
Apenas dos semanas después de su desaparición (ocurrida el 16 de julio) se conoció que Angulo la habría engañado para asesinarla y, presuntamente, robarle a su bebé. Por aquel atroz crimen —que sigue en proceso judicial— hay cinco capturados en la cárcel: Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, quienes en la tarde del 3 de agosto se rieron mientras escuchaban la narración de los hechos por parte del juez.
”No hay respeto por la víctima”, dijo el fiscal del caso mientras los cinco imputados tapaban su risa con su ropa e intentaban salir del espacio que capturaba la cámara que los grababa. “Yo escucho risas señor juez”, dijo. El juez respondió que no lo había notado.