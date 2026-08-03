¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026

Un carro que hace un año era el sueño de muchos, ahora es el más vendido por encima de modelos ya asentados como la Renault Duster o el Kia Picanto. Se trata del Tesla Model Y, que, según el más reciente informe de la Andi y Fenalco, lideró en número de matrículas en julio, con 1.795 unidades; y en el acumulado anual, con 10.259.
Según el reporte, entre enero y julio se vendieron 186.253 vehículos nuevos, lo que significó un aumento de 44,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 128.878.
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