Pagar con la tarjeta será más caro en febrero: tasa de usura sube al 25,23 %

La Superintendencia Financiera reveló que la tasa de usura para febrero quedó en 25,23% efectivo anual (E.A.), lo que representa un incremento de 0,87 puntos porcentuales frente al nivel de enero, cuando se ubicó en 24,36%. Este indicador marca el tope máximo que pueden cobrar las entidades financieras cuando un cliente incurre en mora y sirve como referencia clave para el costo del crédito en el país.

El aumento se da en un contexto de tasas de interés todavía elevadas, lo que mantiene la presión sobre el endeudamiento de los hogares y las empresas, especialmente en productos de consumo como tarjetas de crédito y créditos rotativos.

Le puede gustar: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Superintendencia Financiera, con corte al 16 de enero de 2026, varias entidades se encuentran muy cerca del techo permitido. Entre las más próximas a la tasa de usura figuran Lulo Bank, Coltefinanciera y JFK Cooperativa Financiera, con tasas efectivas anuales de 24,31%, 24,31% y 24,26%, respectivamente.

A este grupo se suman Banco Falabella, con una tasa de 24,21%; Banco Unión, con 24,16%; Tuya, con 24,05%; y Finandina, que registra un indicador de 23,83%. Estas cifras reflejan que buena parte del sistema financiero opera con márgenes muy ajustados frente al límite regulatorio.