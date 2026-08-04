Alertan por correos con falsas citaciones judiciales y multas: así puede identificar el fraude y evitar ser víctima

Las autoridades de ciberseguridad y la Secretaría Distrital de Seguridad alertaron sobre el incremento de una modalidad de fraude digital que consiste en el envío de correos electrónicos con supuestas citaciones judiciales, procesos tributarios, multas o investigaciones. Los mensajes, que circulan a través de internet y utilizan la imagen de entidades públicas, buscan generar preocupación y urgencia para que las personas descarguen archivos, ingresen a enlaces fraudulentos o entreguen información personal y financiera.

Los ciberdelincuentes suplantan la identidad de instituciones oficiales mediante el uso de logotipos, nombres institucionales y direcciones de correo muy similares a las auténticas. Entre los asuntos más frecuentes aparecen mensajes como “Citación Judicial”, “Proceso Tributario” o “Notificación de Multa”, así como comunicaciones que informan sobre una investigación, una audiencia obligatoria o una sanción económica próxima a vencer. Con frecuencia, los delincuentes indican que el destinatario debe “resolver el problema” o “revisar la documentación adscrita”, invitándolo a abrir un enlace o descargar un archivo comprimido. Una vez ejecutada esa acción, es posible que se instalen programas maliciosos en el dispositivo, permitiendo el acceso a información personal, contraseñas, credenciales bancarias u otros datos almacenados. Las autoridades explican que este tipo de fraude aprovecha el impacto psicológico que producen las notificaciones de carácter legal, lo que puede llevar a que las personas actúen sin comprobar la autenticidad del mensaje. También recuerdan que ninguna entidad judicial o de tránsito solicita pagos inmediatos mediante enlaces informales ni envía archivos ejecutables para notificar procesos oficiales.

Cómo identificar un correo fraudulento y verificar si una citación o multa es real

Antes de abrir un archivo adjunto o ingresar a un enlace, las autoridades recomiendan verificar varios aspectos: 1. Revisar el dominio del correo electrónico. Las entidades públicas utilizan dominios oficiales, por ejemplo: @dian.gov.co y @policia.gov.co. También es recomendable comprobar que el dominio corresponda a una extensión institucional gubernamental. Se debe desconfiar de direcciones con letras adicionales, números, dominios extraños o servicios gratuitos como Gmail u Outlook cuando aparentan representar a una entidad oficial. 2. Verificar que el mensaje esté dirigido al destinatario. Las comunicaciones oficiales suelen incluir datos como el nombre completo y, cuando corresponde, el número de identificación. 3. Desconfiar de documentos protegidos con contraseña. Si el correo informa cuál es la contraseña para abrir el archivo adjunto, conviene revisar cuidadosamente su autenticidad, ya que en los documentos de entidades oficiales las contraseñas suelen corresponder al número de cédula de la persona. 4. No hacer clic en enlaces ni descargar archivos sospechosos. Evite ingresar a botones que inviten a consultar una orden de citación o descargar archivos, especialmente en formatos comprimidos o ejecutables. 5. Consultar directamente en los portales oficiales. Es recomendable escribir la dirección web de la entidad en el navegador y verificar, mediante el número de identificación o la placa del vehículo, si existe realmente un proceso, una citación o un comparendo. 6. Comunicarse con la entidad por canales oficiales. Si persisten las dudas, lo indicado es contactar las líneas de atención publicadas en la página web oficial del organismo para confirmar la información.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Las autoridades también sugieren seguir estas medidas preventivas: -No descargar archivos adjuntos provenientes de correos sospechosos, ya que pueden contener programas diseñados para infectar el dispositivo. -No ingresar a enlaces cuya autenticidad no pueda comprobarse y verificar siempre que el sitio web sea oficial antes de suministrar información personal. -Desconfiar de mensajes que generen presión o urgencia, especialmente aquellos que advierten sobre embargos, sanciones o procesos judiciales inmediatos si no se actúa de forma rápida. -No responder correos que resulten sospechosos y eliminarlos si se considera que son fraudulentos. -Si se abrió un archivo, se descargó contenido o se suministró información personal o bancaria, cambiar inmediatamente las contraseñas, contactar a la entidad financiera para bloquear tarjetas o cuentas si es necesario, desconectar el dispositivo de internet y realizar un análisis completo con un software antivirus actualizado. La Secretaría Distrital de Seguridad recordó que la prevención es una de las principales herramientas para enfrentar los delitos informáticos. Verificar el remitente, desconfiar de mensajes inesperados y evitar compartir información personal son medidas que pueden reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de estafas.

Canales para denunciar un intento de estafa

Las personas que reciban un correo con una falsa citación judicial, una supuesta multa o cualquier otro mensaje destinado a obtener información personal o financiera pueden presentar la denuncia a través de los siguientes canales: -ADenunciar, plataforma virtual de la Policía Nacional para reportar delitos:https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/ -SICECON, plataforma de denuncias de la Fiscalía General de la Nación:https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/LlenarFormulario -Correo electrónico de la Fiscalía General de la Nación:ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co Las autoridades señalaron que reportar estos hechos contribuye a identificar nuevas modalidades de fraude, fortalecer las investigaciones y prevenir que más ciudadanos sean víctimas de los ciberdelincuentes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: